В поле под Рузой нашли восемь боеприпасов

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Восемь проржавевших боеприпасов времён Великой Отечественной войны обнаружили добровольцы поискового отряда в полу у деревни Апальщино Рузского городского округа, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«Об опасной находке участники поискового отряда «Эхо войны» сообщили в единую службу экстренных вызовов «Система-112». Прибывшие на место специалисты идентифицировали боеприпасы как артиллерийские снаряды 45- и 76-миллиметрового калибра, две ручные гранаты Ф-1, три ручные гранаты РГД и миномётную мину», — говорится в сообщении.Найденные боеприпасы уложили в специальный контейнер, отвезли в безопасное место и там ликвидировали.
Ранее сообщалось, что грибник обнаружил в лесу у деревни Вашурино Волоколамского округа три ручные гранаты времён ВОВ.
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