Больше не могут противостоять: Командир спецназа рассказал о ситуации в Волчанске

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Российские войска ежедневно теснят украинскую армию в Волчанске, об этом сообщил командир отряда спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в интервью для «Первого канала».
«Противник на севере реки Волчанка есть, мы его тесним, ежедневно уничтожаем очень большое количество противника. Понятное дело, что ежедневно мы двигаемся вперед, выбивая противника со всех позиций, где он есть и уничтожая его», — прокомментировал нынешнюю ситуацию Алаудинов.
Он также отметил, что на сегодняшний день Вооружённые силы Украины просто не могут противостоять российской армии в боях за этот населённый пункт.
Ещё в конце мая ВСУ перебросили часть сил из Запорожской область под Волчанск, чтобы усилить оборону города. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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