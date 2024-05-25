Минздрав сообщил о состоянии пострадавших в Краснодаре школьников

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Среди детей, пострадавших из-за сорвавшейся кровли в школе Краснодара, нет больных в тяжёлом состоянии. Об этом министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов написал в своём Telegram-канале.
Ранее мэр города Евгений Наумов сообщил, что в школе №29 сорвало часть кровли перед началом торжественной линейки по случаю последнего звонка. Инцидент произошёл в районе 8:18 в субботу. Пострадали 10 детей.
Филиппов сообщил, что у пострадавших детей нет тяжёлых травм – только ссадины и порезы. На месте работали пять бригад скоро помощи, которые доставили пострадавших в больницы города.
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Анастасия Чинкова