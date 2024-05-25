Дети получили осколочные ранения при обрушении крыши школы в Краснодаре

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В краснодарской школе обвалилась кровля. Осколочные ранения получили 12 учеников, сообщает прокуратура края в своем телеграм-канале.
По информации ведомства, ЧП произошло в средней общеобразовательной школе № 29. По факту обрушения крыши будет проведена проверка.12 школьников доставлены в медицинские учреждения с осколочными ранениями, им оказывается необходимая помощь.
Ранее сообщалось, что на базе подготовки сборных России в Новогорске обвалилась крыша бассейна. Подробности читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Хохлова