Украинские войска нанесли удары по избирательным участкам в Херсонской области

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Украинские войска нанесли удары по помещениям участковых избирательных комиссий в Каховке и Брилевке Херсонской области. Об этом в своём Telegram-канале сообщила региональная избирком.
Отмечается, что при ударе по Каховке никто не пострадал. А вот в результате обстрела участка в Брилевке есть несколько раненных, которым сейчас оказывают медицинскую помощь.
Избирателей оперативно вывели из обстреливаемых зданий сотрудники УИКов.
Также сообщается, что в Складовске в мусорное ведро около избирательного участка неизвестные заложили самодельную взрывчатку. После её детонации никто не пострадал.
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Анастасия Чинкова