В жилом районе Бердянска произошел взрыв

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Самодельное взрывное устройство сработало в городе Бердянск Запорожской области. Информации о пострадавших нет, сообщили РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.
Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство без поражающих элементов. На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы.
Ранее ВСУ сбросили взрывчатку возле избирательного участка в Запорожской области.
До этого украинская армия нанесла удары по избирательным участкам в Херсонской области.
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Александр Климов