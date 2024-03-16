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В жилом районе Бердянска произошел взрыв

В Бердянске сдетонировало самодельное взрывное устройство
16 марта 2024, 23:19
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

Самодельное взрывное устройство сработало в городе Бердянск Запорожской области. Информации о пострадавших нет, сообщили РИА Новости, ссылаясь на экстренные службы.
Причиной взрыва стало самодельное взрывное устройство без поражающих элементов. На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы.

Ранее ВСУ сбросили взрывчатку возле избирательного участка в Запорожской области.


До этого украинская армия нанесла удары по избирательным участкам в Херсонской области.

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#снаряд
#страны
#происшествия
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Гимнастка сорвалась с высоты при выполнении трюка в цирке Новосибирска
16 марта 2024, 20:33

Фото: iStock/chaoss

В Новосибирске гимнастка не удержалась в шпагате и упала с высоты во время шоу «Королевского цирка Гии Эрадзе». Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.
На опубликованных кадрах видно, как 25-летняя Елизавета Чумакова держится ногами за кольцо в ходе выполнения трюка. Затем она протягивает одну ногу, чтобы подтянуться в шпагате, но не успевает взяться руками за кольцо и срывается в низ. В этот момент на гимнастке не было страховки.

Её экстренно госпитализировали. Девушка находится в сознании. По результатам осмотра врачей ей диагностировали переломы пяток и тазобедренного сустава.

В настоящее время девушка чувствует себя нормально. Она даже передала привет из больницы.

В новосибирском цирке выразили слова благодарности за оказанную поддержку. Там подчеркнули, что цирковое искусство живое, поэтому никто не застрахован от травм.

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#цирк
#новосибирская область
#инцидент
#госпитализация
#гимнастика
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Семь человек погибли в ДТП с двумя грузовиками и автобусом в Омской области
16 марта 2024, 17:32

Фото: iStock/conejota

На трассе в Омской области столкнулись два грузовика и микроавтобус. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
Сообщается, что авария произошла на 565-м км трассы Тюмень — Омск. По предварительной информации, водитель грузовика DAF выехал на встречную полосу и совершил столкновение с грузовиком Sitrak и микроавтобусом Toyota, в результате чего машины загорелись.

В салоне находились шесть человек, все они погибли. Также старший помощник руководителя следственного управления СК по Омской области Лариса Болдинова сообщила ТАСС, что число погибших достигло семи. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что двое сотрудников полиции, следовавшие охранять избирательный участок, попали в страшную аварию. В результате столкновения от полученных травм на месте погиб 25-летний старшина.

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#дтп
#авария
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#машины
#омск
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В Москве беременная женщина подавилась едой на фуд-корте и умерла
16 марта 2024, 17:02

Фото: iStock/Natalia Kuzina

41-летняя Александра подавилась едой на фуд-корте в Москве. Спасти её не удалось. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Отмечается, что женщина находилась на 37-й неделе беременности. Медики провели экстренное кесарево сечение.

Ребенок выжил. Его доставили в перинатальный центр. По факту произошедшего проводится проверка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Самаре восемнадцатилетняя девушка умерла после ужина роллами в ресторане. У девушки появились боли в животе и начались проблемы с дыханием.

Пострадавшую без сознания госпитализировали. Она скончалась в больнице от остановки сердца. По предварительным данным, погибшая страдала от аллергии на рыбу.

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#ребёнок
#женщина
#медики
#беременность
#смерть
#еда
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«За нами гонятся. Помолитесь»: Россиянку похитили в Мексике и требуют выкуп
В Мексике без вести пропала туристка из России
16 марта 2024, 15:56

Фото: iStock/cyano66

23-летняя туристка из РФ сообщила, что её похитили в Мексике. Она написала родным, что её взяли в заложники члены местного картеля и потребовали выкуп. Об этом сообщает ​Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что девушка около трёх недель назад отправилась путешествовать по Латинской Америке. Она остановилась у местной семьи по каучсёрфингу.

В четверг, 14 марта, они вместе поехали на машине из Монтеррея в Рейносу. Около одиннадцати часов вечера туристка отправила мужу голосовое сообщение, в котором рассказала, что их преследуют вооружённые мексиканцы из местного картеля, и попросила помолиться за неё. Через несколько часов с ее телефона супругу пришло сообщение с требованием заплатить выкуп, который составляет 1,5 тысячи долларов.

Преступники отпустили семью, которая находилась рядом с девушкой, а россиянку оставили в заложниках. Супруг перевёл на карту пострадавшей необходимую сумму, после чего у него запросили ещё 900 долларов. В настоящее время судьба заложницы остается неизвестной, девушка не выходит на связь.

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#заложники
#деньги
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Жительница Ставропольского края умерла, самостоятельно сделав себе аборт
16 марта 2024, 12:20

Фото: iStock/Artem_Furman

В Ставропольском крае женщина умерла, после того как самостоятельно сделала себе аборт, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, вечером 15 марта 38-летний водитель из города Лермонтов вернулся домой и обнаружил свою 36-летнюю жену в ванной.

Перед мужчиной развернулась холодящая кровь картина — его супруга была вся в крови и уже теряла сознание, а бездыханное тело их семимесячной дочери лежало рядом с матерью. Он экстренно вызвал скорую помощь, однако, спасти жизнь женщины медики уже не смогли.

Сообщается, что таким образом женщина пыталась скрыть беременность от мужа, однако, что именно стало причиной её поступка пока неизвестно.

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#ставропольский край
#смерть
#беременность
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В Петербурге полицейские попали в ДТП по пути на избирательный участок, один погиб
В Петербурге полицейские столкнулись с фурой по пути на избирательный участок
16 марта 2024, 11:24

Фото: iStock/Anton Novikov

Двое сотрудников полиции, следовавшие охранять избирательный участок, попали в страшную аварию. Об этом пишет «Фонтанка» в своём Telegram-канале, ссылаясь на источник из правоохранительных органов.
Отмечается, что авария произошла под Санкт-Петербургом в 7:20 утра 16 марта. Автомобиль Lada Granta, в котором ехали полицейские, столкнулся с грузовиком Scania.

В результате столкновения от полученных травм на месте погиб 25-летний старшина. А его напарница 34-летняя женщина-майор, врио начальника тыла получила серьёзные травмы. В настоящее время она находится в больнице.

По факту аварии организована проверка.

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#дтп
#полицейские
#выборы
#санкт-петербург
#охрана
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Зять-уголовник женился на 73-летней тёще, впал в депрессию и умер
В Петербурге умер страдавший от депрессии мужчина, женившийся на 73-летней тёще
16 марта 2024, 10:03

Фото: iStock/Motortion

В Санкт-Петербурге умер мужчина, который в 2018 году в возрасте 50 лет женился на 73-летней тёще, передает kp.ru.
Отмечается, что мужчина страдал от проблем с алкоголем и долго находился в депрессии. Избавляться от зависимости он не желал.

Друг погибшего рассказал, что он женился на матери своей бывшей жены, после чего начал ей изменять и сильно переживал. При этом разводиться с 73-летней супругой он не хотел, так как, по его словам, лучше нее никого нет. Вместе с тёщей-женой они планировали завести ребёнка через суррогатную мать.

Сообщается, что ранее мужчина был судим за убийство.

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#убийство
#мужчина
#депрессия
#алкоголь
#брак
#санкт-петербург
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В Москве раскрыли жестокое убийство восьмилетней давности
В Москве раскрыли убийцу мужчины, тело которого нашли в Москве-реке
16 марта 2024, 09:58

Фото: iStock/Soumen Hazra

В Москве раскрыли жестокое убийство, которое было совершено восемь лет назад. Об это сообщает Telegram-канал SHOT.
17 марта 2016 года дайвер-любитель погрузился в Москву-реку в районе Крылатское и обнаружил на дне труп мужчину. Он вызвал полицию и медиков. После извлечения тела на нём обнаружили резаные раны лица, рук и колото-резаные раны груди около лёгкого.

Труп был направлен на экспертизу, но установить личность мужчины удалось только в 2018 году по ДНК – им оказался 44-летний Константин Ч. Было возбуждено дело по статье Уголовного кодекса «Убийство».

Убийцу установили только спустя восемь лет после убийства, в текущем году. Данные следствия гласят, что в марте 2016 году Константин приехал к своей бывшей жене Надежде, с которой они выпили и начали ругаться. В какой-то момент женщина схватилась на нож и убила мужа, который скончался на месте.

После этого, чтобы замести следы, Надежда связала руки экс-супруга скотчем, а ноги поместила в чёрные пакеты. После этого она сбросила тело в Москву-реку.

Сама Надежда трагически скончалась в 2019 году в пожаре в Подмосковье.

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#убийство
#уголовное дело
#москва
#нож
#труп
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ФСБ предотвратила теракт на Транссибе в Свердловской области
16 марта 2024, 09:50

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ предотвратила теракт на железнодорожном узле Транссибирской магистрали в Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
Отмечается, что теракт готовился 61-летним агентом военной разведки Украины. По информации источника, мужчина был завербован украинскими спецслужбами во Львове, после чего он прошел диверсионную подготовку и был направлен в РФ с целью совершения терактов с применением самодельно изготовленных устройств железнодорожных составов с грузами для СВО.

Преступник признал свою вину и сотрудничает со следствием.

Ранее сообщалось, что в Москве за госизмену задержан украинский агент, который запускал беспилотники близ военных объектов, чтобы запутать ПВО ложными целями. Подробности читайте в материале «Радио 1».

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