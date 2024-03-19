Мирный житель погиб при атаке дрона ВСУ в белгородском поселке Горьковский

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Мирный житель скончался в результате атаки украинского дрона-камикадзе в посёлке Горьковский Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«К большому горю, в результате атаки дроном-камикадзе в поселке Горьковский погиб один мирный житель. Приношу искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он также добавил, что два человека получили ранения. В Горьковском мужчина получил проникающие осколочные ранения брюшной полости и нижних конечностей.
Также Гладков рассказал, что в Грайвороне два снаряда попали в частные жилые дома, после чего они загорелись. Также повреждения получили ещё 11 домов.
В селе Гора-Подол также пострадали пять частных домов, в поселке Горьковский — четыре домовладения и несколько хозпостроек. В селе Головчино окна выбило и посекло фасады в двух домовладениях.
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Элина Позднякова