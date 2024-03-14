Мирный житель погиб в результате попадания снаряда ВСУ в автомобиль в Белгороде

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Российская система ПВО сбила восемь украинских беспилотников над Белгородом и Белгородским районом. Предварительно, один мирный житель погиб в своем автомобиле при обстреле, еще три человека получили ранения. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, в результате прилета в легковой автомобиль погиб водитель. Также на линию скорой помощи поступило обращение о двух пострадавших женщинах и одном мужчине. Бригады скорой помощи выехали на место», — написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он также уточнил, что в результате украинской атаки в Белгороде повреждены два частных дома, также пострадало здание учреждения здравоохранения. Там пробита кровля и повреждены два верхних этажа. Кроме того, поврежден один легковой автомобиль.
По данным Shot, ВСУ обстреляли Белгородский район кассетными боеприпасами из РСЗО.
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Элина Позднякова