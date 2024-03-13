Над Белгородской областью сбили еще один беспилотник

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Российские ПВО сбили ещё один беспилотник в воздухе над Белгородской областью, сообщили в пресс-службе Минобороны.
«13 марта около 18.30 мск была предотвращена ещё одна попытка киевского режима осуществить террористическую атаку, используя беспилотный летательный аппарат самолетного типа, по объектам на территории Российской Федерации. Действуя на посту дежурства, средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Белгородской области», - говорится в официальном заявлении Минобороны.За последние сутки над этим регионом всего сбили 19 дронов ВСУ.
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Артем Кузьмин