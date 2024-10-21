Мирный житель пострадал в ходе атаки ВСУ на российское село

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) повторно атаковали село Грузское Борисовского района Белгородской области, в результате чего пострадал еще один мирный житель. Об этом инциденте сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.
По его словам, противник сбросил взрывчатку с беспилотника, в результате чего у раненого были диагностированы осколочные ранения и перелом ноги. В больницу его доставили на попутном транспорте.
Ранее он сообщил, что в результате обстрела в Белгородской области пострадали четыре человека. Одна из них, 12-летняя девочка, получила слепое осколочное ранение в плечо.
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«Информация о последствиях атаки уточняется. Обход территории будет проведён в светлое время суток», – написал Гладков.
Ранее он сообщил, что в результате обстрела в Белгородской области пострадали четыре человека. Одна из них, 12-летняя девочка, получила слепое осколочное ранение в плечо.
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Александр Климов