Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Минобороны назвали количество сбитых за ночь беспилотников ВСУ

В Минобороны назвали количество сбитых за ночь беспилотников ВСУ

Минобороны: За ночь силы ПВО сбили110 беспилотников ВСУ над регионами России
20 октября 2024, 11:07
Фото: istockphoto/Dragon Claws

Фото: istockphoto/Dragon Claws

Нынешняя ночная атака украинских беспилотников на регионы России стала одной из самых массовых за всё время спецоперации. Дежурными системами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы сбито и подавлено 110 дронов ВСУ.


Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что наибольшее количество украинских БПЛА было перехвачено и уничтожено над территорией Курской области — 43. Кроме того, 27 дронов ВСУ самолётного типа пытались атаковать объекты на территории Липецкой области. С ними также успешно справились силы российской ПВО.

Помимо этого, 18 беспилотников обезвредили над Орловской областью, семь — над Белгородской областью, шесть — над Брянской областью. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, один дрон был сбит в районе подмосковного Раменского.

Читайте также:

Губернатор Никитин: Четыре человека пострадали при атаке БПЛА на Дзержинск

Собянин сообщил о ликвидированном в Раменском городском округе БПЛА

В Орловской области уничтожили еще четыре украинских БПЛА
#дрон
#сергей собянин
#бпла
#мэр
#всу
#рф
#пво
Польский журналист Вирвал рассказал о тотальной депрессии среди солдат ВСУ
20 октября 2024, 09:15

Фото: istockphoto/JOHNGOMEZPIX

Среди находящихся вблизи линии боевого соприкосновения украинских военнослужащих наблюдаются крайне депрессивные настроения. Причём подавленное состояние у солдат — это не единичные случаи, а, скорее, массовое явление.
Об этом в своей статье для портала Onet написал польский журналист Марцин Вирвал. Он рассказал, что ему пришлось пообщаться с солдатами ВСУ, воюющими в разных частях Донбасса. Их общее настроение можно вполне описать как депрессивное, отметил корреспондент.

В предыдущий раз Вирвал приезжал на Донбасс в феврале этого года. По его словам, состояние боевого духа в украинских частях уже тогда была не на самом высоком уровне. С той поры ситуация только ухудшилась, отметил журналист. Он подчеркнул, что, обсуждая ситуацию на поле боя, в войсках говорят не о том, сохранят ли ВСУ занимаемые позиции, а только о сроках их неминуемой потери.

Читайте также:

«Умрут за неделю»: на Украине осуждают мобилизацию пенсионеров

Порядка 300 боевиков ВСУ сбежали с позиций у Толстого Луга Курской области

«Старые и неподготовленные»: в ВСУ рассказали об украинских офицерах
#журналист
#донбасс
#всу
#солдаты
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Губернатор Никитин: Четыре человека пострадали при атаке БПЛА на Дзержинск
20 октября 2024, 08:25

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Ночью дежурные средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили атаку украинских беспилотников на город Дзержинск в Нижегородской области. В результате падения обломков дронов пострадали четыре человека.
Об этом рассказал глава региона Глеб Никитин. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что все пострадавшие — сотрудники пожарно-спасательного подразделения. Дело в том, что обломки одного из БПЛА упали в дзержинской промзоне на территории расположенной там пожарной части. Её сотрудники и получили ранения.

По словам Никитина, все четверо получили лёгкие осколочные ранения. Медицинская помощь была оказана им на месте, госпитализация не потребовалась. В местах падения обломков сбитых дронов сейчас работают представители экстренных служб и правоохранители, добавил губернатор.

Читайте также:

В Орловской области уничтожили еще четыре украинских БПЛА

SHOT: Ночью украинские БПЛА пытались атаковать Нижегородскую область

Baza: завод микроэлектроники «Кремний Эл» в Брянске атаковал дрон
#губернатор
#дело
#помощь
#пострадавшие
#госпитализация
#бпла
#сотрудники
Следите за нашими новостями
в удобном формате
SHOT: Ночью украинские БПЛА пытались атаковать Нижегородскую область
20 октября 2024, 07:43

Фото: istockphoto/Oselote

В ночь на 20 октября атаке украинских беспилотников подвергся город Дзержинск в Нижегородской области. О срабатывании систем противовоздушной обороны сообщили местные жители.
В районе местного завода имени Свердлова были слышны взрывы и автоматные очереди, передаёт телеграм-канал SHOT. Официальной информации об атаке от министерства обороны пока не поступало. По словам очевидцев, первые громкие хлопки и звуки стрельбы прозвучали около 3:30 ночи. Всего люди насчитали около десятка взрывов. Продолжалось это примерно до пяти часов утра.

Минувшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны отражали массированные атаки украинских БПЛА в нескольких российских регионах. Например, в Орловской области было сбито 11 дронов, в Брянской области — четыре, в Курской — восемь. Также об уничтоженном в подмосковном Раменском беспилотнике сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Читайте также:

В Орловской области уничтожили еще четыре украинских БПЛА

В Брянской области дрон ВСУ попал в нежилое здание

ВСУ атаковали Петербург беспилотником
#сергей собянин
#бпла
#взрывы
#мэр
#люди
#нижний новгород
#беспилотник
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские военные вышли из окружения в Курской области спустя два месяца
Военнослужащий Андреев: ВС РФ выбрались из окружения под Курском
20 октября 2024, 04:50

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

После того как в августе Вооруженные силы Украины (ВСУ) заняли Курскую область, российские солдаты оказались в окружении и смогли вырваться только через два месяца, рассказал военнослужащий Максим Андреев агентству РИА Новости.
По его словам, когда началось вторжение, войска разошлись по своим позициям и «весь день» ждали солдат и технику ВСУ, но долгое время ничего не происходило. Позже стало известно, что ВСУ прорвались через соседний взвод, и старшина объявил, что осада должна быть снята.

В течение двух месяцев российские войска укрывались в лесу, а мирные жители, собравшиеся в оккупированных ВСУ районах, снабжали военных едой и водой, а иногда давали информацию о местонахождении украинских солдат. Только через два месяца, когда началось российское контрнаступление, они смогли полностью выйти из окружения.

Ранее военный эксперт Олег Глазунов заявил, что ВСУ не будут отступать из Курской области до конца.

Читайте также:

ВС России нанесли поражение украинским военным в курском приграничье

Женщина получила ранение из-за атаки БПЛА ВСУ на село в Брянской области

Боец в бою за Георгиевку в одиночку дал отпор ВСУ, прикрывая раненых товарищей
#всу
#россия
#украина
#курская область
#военные
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Киеве прогремели взрывы
20 октября 2024, 02:03

Фото: istockphoto/RamonCast

В Киеве прогремела серия взрывов. Сообщение об этом было опубликовано в Telegram-канале украинского издания «Страна.ua».
Где именно произошли взрывы, не уточняется. Местные власти пока не комментируют ситуацию.

Ранее мощный взрыв прогремел в Бердянске на юге Запорожской области. Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сработала после атаки украинского беспилотника.

До этого также стало известно, что взрыв произошел в Одессе. Он был слышен после объявления воздушной тревоги.

Читайте также:

В Бердянске прогремел мощный взрыв

В Ростове-на-Дону произошел взрыв на машиностроительном заводе

В Киеве прогремел взрыв
#взрыв
#киев
#украина
#запорожская область
#одесса
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ нанесли удар по складу в Запорожской области
Подпольщик Лебедев: 20 военных ВСУ погибли при ударе по складу в Запорожье
20 октября 2024, 01:22

Фото: iStock/Silent_GOS

Вооруженные силы (ВС) России ударили по складу боеприпасов в Запорожской области. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
«Запорожская область, прилет по складу. Прилетало по складу с БК в пригороде», – сказал он.

Лебедев подчеркнул, что в результате атаки было уничтожено около 20 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее координатор николаевской подпольной организации сообщил, что российские войска ударили по территории возле железнодорожного вокзала в Кривом Роге. По его словам, были слышны сильные взрывы. Предположительно, атаке подверглась закрытая территория между бомбоубежищем и гаражным кооперативом.

Читайте также:

На Украине заговорили о гражданской войне

Залужный: У Киева практически нет шансов выйти из затяжного конфликта с Россией

«Извлечь пользу»: стало известно, зачем украинские военные регулярно посещают Киев
#вс рф
#всу
#кривой рог
#киев
#взрыв
#ракетный удар
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Сумах на фоне воздушной тревоги раздался взрыв
20 октября 2024, 01:04

Фото: iStock/trikolor

В городе Сумы Сумской области Украины раздался взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщает украинский информационный портал «Страна.ua» в своем Telegram-канале.
По данным Министерства цифровой трансформации Украины, в Сумской области объявлена воздушная тревога. Сигнал тревоги также зафиксировали в таких регионах, как Кировоградская,, Харьковская, Черниговская, Одесская, Виницкая, Полтавская, Черкасская и Днепропетровская области.

Ранее взрывы были слышны в Киеве. Где именно произошел взрыв, не уточняется. Местные власти пока не дали комментариев.

Читайте также:

В Одессе прозвучал взрыв

Взрыв автомобиля в центре Луганска зафиксировал видеорегистратор

Названа основная причина покушения на ресторатора Мишачева в Москве
#взрыв
#украина
#харьковская область
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Российские военные ударили по району вокзала в Кривом Роге
20 октября 2024, 00:40

Фото: istockphoto/PavelRodimov

Российские военные ударили по району вокзала в Кривом Роге. Об этом в интервью РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он уточнил, что были слышны мощные взрывы. Вероятно, обстрелу подверглась закрытая территория между гаражным кооперативом и бомбоубежищем. По словам Лебедева, там стояли украинские солдаты.

Ранее он уже рассказывал о том, что в подконтрольном Киеву Запорожье в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют иностранные наемники. Лебедев отметил, что солдаты прячутся на территории кинологического центра.

Читайте также:

В Одессе прозвучал взрыв

Взрыв автомобиля в центре Луганска зафиксировал видеорегистратор

Названа основная причина покушения на ресторатора Мишачева в Москве
#взрыв
#кривой рог
#запорожская область
#всу
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Одессе прозвучал взрыв
Думская: в Одессе прозвучал взрыв на фоне воздушной тревоги
20 октября 2024, 00:05

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Одессе на фоне объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв, сообщает украинское издание «Думская» в Telegram-канале.
«Взрыв в Одессе», – отмечается в сообщении.

Подробности происшествия не уточняются.

Ранее российские войска нанесли удар по энергетической инфраструктуре, обеспечивающей работу военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. В Министерстве обороны заявили, что атака на энергетические объекты осуществлялась с помощью беспилотных летательных аппаратов, артиллерийских и ракетных подразделений.

Читайте также:

Взрыв автомобиля в центре Луганска зафиксировал видеорегистратор

Названа основная причина покушения на ресторатора Мишачева в Москве

Взрыв прогремел на АЗС в Грозном, погибли дети
#минобороны рф
#взрыв
#одесса
#украина
#россия
Следите за нашими новостями
в удобном формате