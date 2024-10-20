В Минобороны назвали количество сбитых за ночь беспилотников ВСУ

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Нынешняя ночная атака украинских беспилотников на регионы России стала одной из самых массовых за всё время спецоперации. Дежурными системами противовоздушной обороны и средствами радиоэлектронной борьбы сбито и подавлено 110 дронов ВСУ.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. В оборонном ведомстве уточнили, что наибольшее количество украинских БПЛА было перехвачено и уничтожено над территорией Курской области — 43. Кроме того, 27 дронов ВСУ самолётного типа пытались атаковать объекты на территории Липецкой области. С ними также успешно справились силы российской ПВО.
Помимо этого, 18 беспилотников обезвредили над Орловской областью, семь — над Белгородской областью, шесть — над Брянской областью. Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин, один дрон был сбит в районе подмосковного Раменского.
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Александр Бойцов