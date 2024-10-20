Собянин сообщил о ликвидированном в Раменском городском округе БПЛА

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) (Министерства обороны России отразили атаку беспилотника, летевшего в сторону Москвы, в районе Раменского. Об этом сообщается в Telegram-канале мэра Москвы Сергея Собянина.
В результате атаки никто не пострадал, на месте падения обломков беспилотного летательного аппарата разрушения отсутствуют.
На месте происшествия продолжают работу специалисты экстренных служб.
Ранее Собянин сообщил, что в сентябре в Раменском городском округе были уничтожены еще три беспилотника.
До этого подразделения ПВО сбили там два БПЛА и один в городском округе Люберцы.
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На месте происшествия продолжают работу специалисты экстренных служб.
Ранее Собянин сообщил, что в сентябре в Раменском городском округе были уничтожены еще три беспилотника.
До этого подразделения ПВО сбили там два БПЛА и один в городском округе Люберцы.
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Александр Климов