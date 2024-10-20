Собянин сообщил о ликвидированном в Раменском городском округе БПЛА

Еще четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) были сбиты силами противовоздушной обороны (ПВО) над Орловской областью. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в своем Telegram-канале.