Губернатор Никитин: Четыре человека пострадали при атаке БПЛА на Дзержинск

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Ночью дежурные средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы отразили атаку украинских беспилотников на город Дзержинск в Нижегородской области. В результате падения обломков дронов пострадали четыре человека.
Об этом рассказал глава региона Глеб Никитин. В своём телеграм-канале губернатор уточнил, что все пострадавшие — сотрудники пожарно-спасательного подразделения. Дело в том, что обломки одного из БПЛА упали в дзержинской промзоне на территории расположенной там пожарной части. Её сотрудники и получили ранения.
По словам Никитина, все четверо получили лёгкие осколочные ранения. Медицинская помощь была оказана им на месте, госпитализация не потребовалась. В местах падения обломков сбитых дронов сейчас работают представители экстренных служб и правоохранители, добавил губернатор.
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Александр Бойцов