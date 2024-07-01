Семь мирных жителей, включая ребенка, пострадали от обстрела ВСУ в Белгородской области

Фото: губернатор Вячеслав Гладков
В Белгородской области сегодня, 1 июля, от обстрела ВСУ пострадали 7 человек, включая ребенка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, мирные жители получили различные травмы в областном центре и его окрестностях. Повреждения получили 10 автомобилей и 22 частных дома, в них выбиты окна, посечена крыша, фасады и ограждение.
По предварительной информации главы региона, от обстрела пострадали четыре женщины, двое мужчин и один ребенок. У несовершеннолетнего диагностировали баротравму и сотрясение мозга, после чего отправили в больницу. Женщины получили осколочное ранение, баротравму и контузии. У мужчин закрытая ЧМТ и баротравма.
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Данил Пономарев