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Семь мирных жителей, включая ребенка, пострадали от обстрела ВСУ в Белгородской области

От обстрела ВСУ в Белгородской области пострадали 7 человек, включая ребенка
01 июля 2024, 22:13
Фото: губернатор Вячеслав Гладков

Фото: губернатор Вячеслав Гладков

В Белгородской области сегодня, 1 июля, от обстрела ВСУ пострадали 7 человек, включая ребенка. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По предварительным данным, мирные жители получили различные травмы в областном центре и его окрестностях. Повреждения получили 10 автомобилей и 22 частных дома, в них выбиты окна, посечена крыша, фасады и ограждение.
По предварительной информации главы региона, от обстрела пострадали четыре женщины, двое мужчин и один ребенок. У несовершеннолетнего диагностировали баротравму и сотрясение мозга, после чего отправили в больницу. Женщины получили осколочное ранение, баротравму и контузии. У мужчин закрытая ЧМТ и баротравма.

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#белгородская область
Израиль предупредили о последствиях в случае отправки систем ПВО Patriot на Украину
Небензя: отправка ПВО Patriot из Израиля на Украину может иметь последствия
01 июля 2024, 21:54

Фото: istockphoto/e-crow

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что отправка Израилем систем ПВО Patriot на Украину может иметь политические последствия. Об этом дипломат сообщил в ходе пресс-конференции. Вместе с тем Небензя отметил, что судьба любого оружия, которое отправят Киеву, известна заранее: оно будет уничтожено.
«Я предполагаю, что решение, которое может быть принято по этому вопросу, конечно, может иметь определенные политические последствия», – процитировали РИА Новости слова постпреда РФ при ООН.

О переговорах США, Израиля и Украины об отправке 8 комплексов Patriot для Киева ранее писала газета Financial Times. Однако представитель Пентагона после этого заявлял РИА Новости, что ничего не слышал о таких планах.

Также до этого консультант по воздушной обороне Ксавье Тайтельман заявил, что ВСУ начали применять в зоне боевых действий первые американские истребители F-16, но дополнительной информации и доказательств эксперт не предоставил.

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Боевик ВСУ рассказал о продаже органов на черном рынке при помощи раненым
01 июля 2024, 21:29

Фото: istockphoto/Irina Piskova

У тяжелораненых боевиков ВСУ могли тайком вырезать органы для последующей продажи на черном рынке. Об этом сообщает Telegram-канал «Военные преступники».
«Товарищу после того, как приехали на точку сброса перед выходом на позиции, посекло плечи и брюшную полость (осколками). Когда с ним связывались, у него была зашита не только сторона, где ранение, но и там, где не было ранений тоже были швы», — сказал боевик.

Он добавил, что существовали специальные медицинские команды, которые нелегально оказывали медпомощь. В частности, они могли вырезать почки, либо другие органы.

Ранее военный эксперт рассказал, как истребители F-16 повлияют на ход боевых действий, когда их получат ВСУ.

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Подполье: Украина активизировала авиацию в Николаевской области
01 июля 2024, 21:22

Фото: istock/javarman3

Подполье сообщает об активности авиации Украины и переброске вооружений через Николаевскую область. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского подполья Сергея Лебедева.
«Самолеты сегодня популярны в Николаевской области, летают, тренируются и готовятся — это факт. Самолеты имеют на аэродромах небольшой запас ракет и ГСМ для того, чтобы отстрелявшись, быстро довооружиться, заправиться и опять сделать боевой вылет», — цитирует агентство слова собеседника.
Местные жители отмечает, что самолеты в последнее время стали летать гораздо чаще.

Лебедев добавил, что военная техника, горюче-смазочные материалы и боекомплекты перебрасываются через Николаевскую область составами. Гранатометы, минометы, стрелковое оружие и снаряды перевозят фурами.

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Развозжаев: в небе над акваторией и в районе Балаклавы уничтожены четыре цели
01 июля 2024, 20:10

Фото: istockphoto/Vladislav Zolotov

Об уничтожении четырех воздушных целей над акваторией, а также в районе Балаклавы сообщил губернатор Севастополя Михаил Развозжаев. Глава региона отметил, что осколки упали в прибрежную зону и Балаклавский район. Сейчас уточняют данные о повреждениях гражданской инфраструктуры.
До этого в Госдуме заявляли о причастности беспилотников США к ударам по Севастополю. По словам депутата Дмитрия Белика, американские разведывательные БПЛА в районе Черноморья прямо связаны с атакой со стороны украинских неонацистов.

Парламентарий считает, что присутствие американских дронов несет угрозу обычным севастопольцам и крымчанам.

В Пентагоне подчеркнули, что США продолжат полеты над международными водами Черноморья.

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ВСУ не хватит сил для нового наступления, Россия обладает инициативой по всей линии фронта
WSJ: Украина восполнила потери, но для нового наступления ВСУ не хватит сил
01 июля 2024, 19:24

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

ВСУ смогли восполнить потери после контрнаступления и продвижения ВС РФ в Харьковской области, однако для нового наступления у Украины нет сил. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на свой источник в украинских службах безопасности. При этом, по данным газеты, Россия обладает инициативой по всей 1100-километровой линии фронта, но сил для решающего прорыва на сегодняшний день нет ни у одной из сторон.
Издание также отмечает, что, когда их корреспонденты посещали северо-восток Харькова, они лично видели, как российское наступление застало ВСУ врасплох. Линии обороны были отстроены либо плохо, либо отсутствовали вовсе. Блиндажи и противотанковые ловушки лишь строились, а солдаты только начинали раскладывать мины в полях.

Ранее бывший премьер Швеции заявил, что при поражении Украины правительство будет бежать в Польшу. Изгнанные власти будут располагаться в Варшаве.

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Зеленский недоволен новым главкомом ВСУ Сырским
NV: Зеленский «не в восторге» от главкома ВСУ Сырского
01 июля 2024, 19:20

Президент Украины Владимир Зеленский «не в восторге» от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом сообщает NV со ссылкой на источник в команде украинского лидера.
В публикации говорится, что недовольство Зеленского связано с тем, что Сырский потерпел неудачи в подготовке к наступлению российской стороны в Харьковской области и с другими вопросами к главнокомандующему. При этом собеседник издания отметил, что главкома вряд ли станут снимать с должности в ближайшее время.

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая ранее подала на Сырского заявление в Государственное бюро расследований. Она обвинила главкома в препятствовании посещению подразделений, которые находятся в прифронтовой зоне. Она также заявила о «круговой поруке» в Вооруженных силах Украины под руководством Александра Сырского.

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Развожаев: В Севастополе введён сигнал оповещения о ракетной опасности
01 июля 2024, 18:09

Фото: istockphoto/Photoboyko

В Севастополе разработали и ввели сигнал «Баллистика!». Он будет оповещать горожан о возникновении угрозы ракетного удара со стороны ВСУ.
Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. В своём телеграм-канале он предупредил, что после подачи этого сигнала у жителей и гостей Севастополя будет всего одна-две минуты для того, чтобы найти укрытие до того, как прилетят ракеты. Сигнал «Баллистика!» будет подаваться в форме звукового и видео-оповещения, добавил глава городской администрации.

Губернатор также подписал указ, согласно которому предприниматели и госучреждения обязаны пустить людей внутрь на время действия сигнала «Баллистика!». Развожаев также сообщил, что в случае подачи этого сигнала доступ будет открыт даже в здание городского правительства на центральной площади Севастополя.

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О первом применении американских истребителей F-16 заявил эксперт из Франции
Тайтельман: ВСУ начали применять первые американские истребители F-16
01 июля 2024, 17:53

Фото: istockphoto/VanderWolf-Images

Бывший французский военный летчик и консультант по воздушной обороне Ксавье Тайтельман заявил, что ВСУ впервые начали применять американские истребители F-16. Эксперт отметил, что случился якобы первый удар авиации этой модели, подтвержденный Международным легионом. Об этом Тайтельман написал в своих соцсетях, не предоставив дополнительной информации и доказательств.
«Первый удар, нанесенный F-16, подтвержденный прямым контактом с Международным легионом. Мы наконец-то дошли до этого», — говорится в сообщении.
Однако военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин усомнился в заявлении Тайтельмана во время беседы с Lenta. Он считает, что истребители появятся в зоне боевых действий этим летом, но позже.

Дандыкин также добавил, что благодаря системе ПВО и истребителям Су-35 и Су-57, у F-16 будут непростые прогулки. Появление такой авиации усложнит задачу для ВС РФ, но существенного преимущества враг не получит.

Ранее советник по национальной безопасности США Джейк Салливан сообщил, что истребители F-16, переданные американской стороной, будут размещаться именно на территории Украины. В двустороннем соглашении по безопасности, подписанном президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским, этот пункт особо выделен.

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Mash: ВСУ обстреляли из миномётов крупнейшую птицефабрику в Белгородской области
01 июля 2024, 17:09

Фото: istockphoto/frantic00

Вооружённые силы Украины (ВСУ) подвергли миномётному обстрелу птицефабрику «Ясные Зори» в Белгородской области. Всего по территории предприятия было выпущено 12 снарядов.
Птицефабрика расположена в селе Новая Таволжанка Шебекинского района и является крупнейшим предприятием данного профиля в регионе, передаёт телеграм-канал Mash. Обстрел начался около 13:30 по московскому времени. В результате ранения получили два человека. Ещё одного спасти не удалось, он скончался. Власти Белгородской области и официальные ведомства пока ситуацию никак не комментировали.

Не умея добиться какого-либо успеха на поле боя, киевский режим всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя с помощью беспилотников мирные города и объекты на территории российских регионов.

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