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Вооружённые силы Украины (ВСУ) подвергли миномётному обстрелу птицефабрику «Ясные Зори» в Белгородской области. Всего по территории предприятия было выпущено 12 снарядов.
Птицефабрика расположена в селе Новая Таволжанка Шебекинского района и является крупнейшим предприятием данного профиля в регионе, передаёт телеграм-канал Mash. Обстрел начался около 13:30 по московскому времени. В результате ранения получили два человека. Ещё одного спасти не удалось, он скончался. Власти Белгородской области и официальные ведомства пока ситуацию никак не комментировали.
Не умея добиться какого-либо успеха на поле боя, киевский режим всё чаще прибегает к террористическим методам, обстреливая и атакуя с помощью беспилотников мирные города и объекты на территории российских регионов.
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Александр Бойцов