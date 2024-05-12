В силовых структурах рассказали, откуда был нанесен удар ВСУ по Белгороду

Фото: МЧС России
Запуск ракеты в сторону Белгорода, предположительно, произошел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) из района Казачьей Лопани в Харьковской области, передает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.
Инцидент привел к обрушению подъезда многоквартирного жилого дома в Белгороде с первого по десятый этаж в результате попадания снаряда. Момент атаки был зафиксирован на видео.
Под завалами здания могут оставаться люди. Известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
В ходе работ по разбору завалов крыша обрушившегося подъезда упала на сотрудников МЧС, что привело к травмированию трех спасателей.
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В Белгороде подъезд жилого дома обрушился в результате обстрела ВСУ
Под завалами здания могут оставаться люди. Известно о нескольких пострадавших, включая детей, некоторые из них находятся в тяжелом состоянии.
В ходе работ по разбору завалов крыша обрушившегося подъезда упала на сотрудников МЧС, что привело к травмированию трех спасателей.
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В Белгороде подъезд жилого дома обрушился в результате обстрела ВСУ
Артем Кузьмин