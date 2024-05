В силовых структурах рассказали, откуда был нанесен удар ВСУ по Белгороду

Первые кадры из освобождённого села опубликовал телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». На видеозаписи российские бойцы докладывают о взятии под контроль села Гатище, отмечая, что части ВСУ бежали с позиций, не оказав сопротивления. В заключение солдаты обещают в ближайшее время быть в Волчанске.По мнению аналитиков ISW (Institute for the Study of War, Институт изучения войны - прим. ред.) российские войска стремятся занять Волчанск для того, чтобы угрожать оттуда украинской группировке, занимающей оборонительные рубежи на Купянском направлении.Национальная полиция Украины: Ситуация в Волчанске резко ухудшилась ВС РФ освободили четыре новых населенных пункта в Харьковской области Российская армия уничтожает цели на линии обороны ВСУ в Харьковской области