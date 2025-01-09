Mirror: Лежащий на земле мужчина изнасиловал пытавшуюся ему помочь женщину

Фото: istockphoto/Valeriia Mitriakova
В Великобритании женщина-водтель подверглась сексуальному насилию. Это произошло в тот момент, когда она остановила машину и вышла, чтобы помочь лежащему на земле мужчине.
Это произошло в канун Нового года, 30 декабря, на шоссе A47 возле деревни Брандалл в графстве Норфолк, сообщает газета Mirror. В полиции рассказали, что женщина заметила лежащего на проезжей части мужчину. Вместо того, чтобы просто проехать мимо, сердобольная дама припарковалась на обочине, вышла из машины и пошла к лежащему, чтобы проверить, всё ли с ним в порядке.
Оказалось, что всё в порядке, даже немного слишком. Когда женщина подошла к незнакомцу, тот вдруг быстро вскочил, напал на неё, изнасиловал, после чего скрылся. Потерпевшая обратилась в полицию.
В настоящее время полицейские пытаются разыскать возможных свидетелей происшествия. Кроме того, они изучают записи со всех камер наблюдения в том районе. Правоохранители также предупреждают всех автовладельцев, путешествующих в одиночку, о необходимости соблюдения дополнительных мер предосторожности.
Читайте также:
РЕН ТВ: мигрант-кубинец изнасиловал москвичку в Люберцах
Мигрант изнасиловал 13-летнюю дочь сожительницы в Подмосковье
Петербуржец попытался изнасиловать вытряхивавшую коврик 18-летнюю девушку
Оказалось, что всё в порядке, даже немного слишком. Когда женщина подошла к незнакомцу, тот вдруг быстро вскочил, напал на неё, изнасиловал, после чего скрылся. Потерпевшая обратилась в полицию.
В настоящее время полицейские пытаются разыскать возможных свидетелей происшествия. Кроме того, они изучают записи со всех камер наблюдения в том районе. Правоохранители также предупреждают всех автовладельцев, путешествующих в одиночку, о необходимости соблюдения дополнительных мер предосторожности.
Читайте также:
РЕН ТВ: мигрант-кубинец изнасиловал москвичку в Люберцах
Мигрант изнасиловал 13-летнюю дочь сожительницы в Подмосковье
Петербуржец попытался изнасиловать вытряхивавшую коврик 18-летнюю девушку
Александр Бойцов