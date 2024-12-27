Мигрант изнасиловал 13-летнюю дочь сожительницы в Подмосковье

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В городском округе Серпухов Московской области произошел трагический инцидент: 20-летний мигрант, приехавший в Россию на заработки в феврале 2024 года, изнасиловал 13-летнюю дочь своей сожительницы. По информации РЕН ТВ, преступление было совершено в начале октября 2024 года, когда мужчина остался наедине с девочкой.
Отмечается, что подозреваемый прижал девочку к себе, закрыв ей лицо подушкой. Потерпевшая учится в шестом классе местной средней школы.
Мать девочки обратилась в полицию, в результате чего был задержан подозреваемый. Следственные органы уже начали процесс расследования, мужчине грозит уголовное преследование с реальным сроком лишения свободы после установления всех обстоятельств дела.
Ранее в городе Туймазы в Республике Башкортостан сотрудники правоохранительных органов задержали депутата местного Совета Андрея Михеева. Он подозревается в домогательствах к несовершеннолетней.
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Мать девочки обратилась в полицию, в результате чего был задержан подозреваемый. Следственные органы уже начали процесс расследования, мужчине грозит уголовное преследование с реальным сроком лишения свободы после установления всех обстоятельств дела.
Ранее в городе Туймазы в Республике Башкортостан сотрудники правоохранительных органов задержали депутата местного Совета Андрея Михеева. Он подозревается в домогательствах к несовершеннолетней.
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Дарья Осипова