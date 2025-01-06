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РЕН ТВ: мигрант-кубинец изнасиловал москвичку в Люберцах

Фото: istockphoto/blinow61

Фото: istockphoto/blinow61

Мигранта-кубинца задержали в Москве по подозрению в изнасиловании москвички в Люберцах, передают журналисты РЕН ТВ. Обозреватели уточнили, что на женщину напали рядом с домом в минувшую субботу, 4 января. Перед тем, как совершить насилие, мужчина придушил жертву.


Предварительно, фигурант 1999 г.р., не имеющий регистрации в столице. Сейчас следователи разбираются в деталях произошедшего.

Перед этим стало известно о задержании двух школьников в Санкт-Петербурге. Мальчики затушили снегом Вечный огонь. Теперь их родителям может грозить уголовное наказание. С детьми уже провели профилактическую беседу, а взрослым выписали административный протокол.

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#полиция
#новости
МВД раскрыло очередную мошенническую схему
МВД: аферисты украли деньги, предназначенные для детей, в 59 регионах РФ
06 января 2025, 12:53

Фото: istockphoto/blinow61

Мошенническую схему по присвоению маткапитала в 59 российских регионах раскрыло МВД, передают «Известия», ссылаясь на представителей ведомства.
«…Выявлено 708 фактов регистрации в отделах ЗАГС детей, якобы рожденных вне медицинских учреждений, по каждому из которых 631 женщиной получены социальные пособия и (или) материнский (семейный) капитал в 59 субъектах Российской Федерации», — гласит публикация.

Уточняется, что заведено 229 уголовных дел, фигурантами которых являются 217 человек.

Перед этим стало известно, что волонтера спецоперации Андрея Лямцева обманули аферисты, отобрав и повредив машину, на которой перевозилась гумпомощь. Кроме того, мужчину избили и залили баллончиком, вымогая деньги.

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#россия
#криминал
#полиция
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#маткапитал
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#уголовное дело
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Газовый баллон взорвался на рынке в Москве
Три человека пострадали при взрыве на рынке «Славянский мир» в Москве
06 января 2025, 12:17

Фото: iStock/RamonCast

Три человека пострадали при взрыве газового баллона на территории строительного рынка «Славянский мир» на Калужском шоссе в Москве, передает РЕН ТВ.
ЧП произошло во время приготовления пищи. Уточняется, что среди пострадавших – 39-летняя женщина и 28-летний мужчина. Им оказывается необходимая помощь.

Обстоятельства произошедшего выясняются. На месте происшествия работают столичные экстренные службы.

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Восьмилетние школьники затушили снегом Вечный огонь в Петербурге
06 января 2025, 11:29

Фото: istockphoto/Paha_L

Вечный огонь в Верхнем парке Красного села в Петербурге затушили восьмилетние школьники, проинформировал телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на правоохранителей. Личности малолетних злоумышленников оперативно установили.
«Преступниками оказались два мальчика 2016 года рождения, которые учатся во втором и первом классе», — пояснили журналистам.
Полицейские выписали родителям протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей, проведя с детьми профилактическую беседу. Кроме того, родителям грозит уголовное наказание, добавили в региональном МВД.

«Будет дана оценка исполнению требований законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних…» — заключили в ведомстве.

Перед этим сообщалось, кого в Москве избили неизвестные.

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В Москве неизвестные жестоко избили гребца-олимпийца Кирилла Ляпунова
SHOT: В Москве неизвестные жестоко избили гребца-олимпийца Кирилла Ляпунова
06 января 2025, 10:08

Кирилл Ляпунов (Фото: РИА Новости/Владимир Песня)

В Москве жестоко избили гребца-олимпийца Кирилла Ляпунова. Спортсмен находится в тяжёлом состоянии. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В прошлую пятницу в столичную больницу с трудом самостоятельно пришёл 38-летний Ляпунов. Медики диагностировали у спортсмена перелом скулы и глазницы, а также многочисленные ушибы глаз, век и лица. Ляпунова госпитализировали в отделение челюстно-лицевой хирургии.

Перед тем как потерять сознание, олимпиец успел сообщить, что его избили неизвестные на Тверской. Точное число нападавших назвать не смог. По факту произошедшего полиция проводит проверку.

Кирилл Ляпунов выступает за сборную России уже 16 лет. Он является серебряным призёром чемпионата Европы и участник летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

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​Беременная ​учительница сорвалась с высоты во время похода, погубив себя и малыша
Учительница из США на 6-ом месяце беременности разбилась с высоты в походе в Греции
06 января 2025, 06:57

Фото: iStock/Prostock-Studio

Беременная учительница из США погибла в Греции, сорвавшись в ущелье с высоты 50 метров. Об этом сообщает MirrorUK.
Трагедия произошла 23 декабря на острове Крит, где Клара Томанн путешествовала со своим партнером Эллиотом Финном. 33-летняя женщина преподавала физику в школе Калифорнии. На момент гибели она находилась на шестом месяце беременности.

По информации местных источников, Клара поскользнулась на одном из маршрутов недалеко от монастыря Превели в районе Ретимно. Она получила тяжелые травмы головы и груди. Спустя несколько дней врачи констатировали смерть мозга. Ее нерожденный ребенок также погиб.

Семья Клары решила пожертвовать ее органы, поскольку девушка любила помогать другим и хотела бы делать это даже после гибели. Множество людей выразили соболезнования о печальной судьбе учительницы, поддерживая родственников погибшей теплыми словами и деньгами через платформу CaringBridge.

Партнер Клары Эллиот Финн, находившийся с ней в момент трагедии, поделился, что старается увековечить память о Кларе, собирая ракушки и камни на пляжах в знак их общей любви к природе.

Школа, где работала Клара, также выразила соболезнования.

«Нет слов, чтобы описать ту грусть, которую мы все чувствуем. Она была прекрасной учительницей и любила своих учеников», — отметил директор школы Билл Вудард.
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Три машины столкнулись в Амурской области: есть жертвы
Жесткое ДТП с тремя машинами в Амурской области убило двух людей и покалечило трех
06 января 2025, 05:25

Фото: iStock/Bilanol

В Амурской области на трассе «Амур» вблизи ЗАТО Циолковский произошло столкновение трех автомобилей. В результате два человека погибли, трое получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Авария случилась утром на 1 347-м километре автодороги. Участниками столкновения стали автомобили Mitsubishi Canter, Toyota Chaser и Nissan Tiida. Пострадавшие с травмами были госпитализированы, обстоятельства происшествия уточняются.

Предварительно причиной аварии назван выезд одного из автомобилей на встречную полосу. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что четыре бытовки сгорели при пожаре в Новой Москве. Один человек погиб.

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#происшествия
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МЧС: Четыре бытовки сгорели при пожаре в Новой Москве, погиб человек
06 января 2025, 03:40

Фото: iStock/Bilanol

В деревне Летово в Новой Москве произошел пожар, в результате которого погиб один человек.
По информации МЧС Москвы, возгорание охватило четыре бытовки. На место происшествия были оперативно направлены 27 пожарных и шесть единиц техники.

По предварительным данным, внутри одной из бытовок находился человек, который не смог выбраться. Обстоятельства инцидента расследуются.

Пожар удалось ликвидировать, однако причина возгорания пока устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Кировской области в поселке Кильмезь произошел пожар в доме ветеранов. Из проживающих в нем пожилых людей пострадали все, большинство погибло.

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#смерть
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МЧС: Количество погибших пенсионеров при пожаре в Кировской области выросло до 7
05 января 2025, 23:20

Фото: iStock/Soumen Hazra

В Кировской области в поселке Кильмезь произошел пожар в доме ветеранов. Количество жертв возросло до семи человек.
По данным МЧС, деревянное одноэтажное здание быстро охватило огнем. Пожарные прибыли на место за три минуты после вызова, однако пламя уже полностью поглотило дом. Причину возгорания все еще не выяснили.

В доме проживали 11 пожилых людей, судьба одного из них пока остается неизвестной. Семеро пенсионеров погибли, однако трех удалось эвакуировать. Поиски последнего человека продолжаются.

Ранее сообщалось, что в социальном доме в Кировской области вспыхнул пожар и несколько пенсионеров пропали без вести. Также показывалось видео горящего здания и тушения пожара.

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Полиция Казани разыскивает Гринча, катающегося по городу на крыше машины
05 января 2025, 22:00

Фото: iStock/ jacqylaw

Катающегося по центру Казани на крыше малиновых «Жигулей» «Гринча» начала искать полиция, сообщил Telegram-канал Shot.
Кадры с поездкой мужчины на крыше автомобиля в костюме Гринча завирусилось в социальных сетях. Он ехал по центру города — на видеозаписи видны Казанский Кремль и Центральный стадион города.

Водителю автомобиля выписали несколько штрафов, общая сумма которых составила 5250 рублей. С ним работники правоохранительных органов провели профилактическую беседу. «Похитителя Рождества» сотрудники полиции ещё не поймали, но его поиски продолжаются.

Ранее сообщалось, что на 103-м километре трассы Самара — Большая Гушица в Большеглушицком районе (юго-восток Самарской области) произошло лобовое столкновение двух машин. Как передают в региональном центре по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям, в результате ДТП два человека погибли, ещё семь пострадали.



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