РЕН ТВ: мигрант-кубинец изнасиловал москвичку в Люберцах

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Мигранта-кубинца задержали в Москве по подозрению в изнасиловании москвички в Люберцах, передают журналисты РЕН ТВ. Обозреватели уточнили, что на женщину напали рядом с домом в минувшую субботу, 4 января. Перед тем, как совершить насилие, мужчина придушил жертву.
Предварительно, фигурант 1999 г.р., не имеющий регистрации в столице. Сейчас следователи разбираются в деталях произошедшего.
Перед этим стало известно о задержании двух школьников в Санкт-Петербурге. Мальчики затушили снегом Вечный огонь. Теперь их родителям может грозить уголовное наказание. С детьми уже провели профилактическую беседу, а взрослым выписали административный протокол.
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