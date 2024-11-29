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Петербуржец попытался изнасиловать вытряхивавшую коврик 18-летнюю девушку

Фото: iStock/ Serghei Turcanu

Фото: iStock/ Serghei Turcanu

В Санкт-петербурге мужчина в состоянии алкогольного опьянения попытался надругаться над 18-летней девушкой, которая вытряхивала коврик у квартиры, проинформировал Телеграм-канал «Mash на Мойке».
Пьяный россиянин увидел девушку и хотел ворваться в жилище с отнюдь не благими намерениями. Он уже начал распускать руки, но петербурженка смогла его обхитрить. Она отвлекла незнакомца беседой и ей удалось выскочить на улицу. Там девушка прождала какое-то количество времени, а потом пошла в полицию.

Обидчика петербурженки начали разыскивать. На вид ему примерно 50 лет.



Ранее сообщалось, что двое мужчин из Воскресенска связали ремнями знакомую, избили ее, а потом один из них изнасиловал девушку.

Мужчины повалили потерпевшую на пол, связали руки и ноги ремнями и сильно избили. На этом они не остановились. Один из нападавших изнасиловал жертву. После этого девушке удалось уйти.

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#россияне
Женщина избила четырёхлетнюю дочь и похвасталась синяками перед подругой
29 ноября 2024, 17:44

Фото: iStock/ PORNCHAI SODA

28-летняя Ольга из Прокопьевска прислала подруге видео, на котором мать хвастается как избила свою четырёхлетнюю дочь, проинформировал Телеграм-канал 112.
Женщина избила ребёнка за то, что та не съела сало, которое мать подала на ужин.

В голосовых сообщениях Ольга поделилась с подругой, что ненавидит собственную дочь и хочет сдать её в детдом из-за плохого поведения.

«Я ее просто ненавижу, это просто не моя дочь», — говорила мать.

Ещё она запугивала ребёнка, говоря, что умрёт, если та будет вести себя плохо. Подруга Ольги передала, что женщина и сама выросла без семьи в детском доме.

«Я, когда увидела видео, подумала: «Как же так? Ты ведь сама в детдоме выросла», — обратила внимание женщина.

Ольга воспитывает ребёнка сама. Знакомые говорили, что женщина ведёт асоциальный образ жизни. Избившую девочку мать уже задержали, а против неё возбудили уголовное дело по статье 117 УК РФ (истязание).

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19-летний любитель ММА убил родного деда, отрабатывая на нем удары
29 ноября 2024, 17:41

Фото: istockphoto/Backiris

В Новосибирской области 19-летний любитель кулачных боёв убил родного дела. Он отрабатывал на нём приёмы из арсенала боёв без правил.
Фанат боевых единоборств по имени Иван приехал в гости к деду в село Савкино, сообщает телеграм-канал Mash. Во время встречи с возлияниями он вышел из-за стола и отправился в другую комнату. Там он накрутил на кулаки боксёрские бинты, после чего начал отрабатывать удары, почему-то выбрав для спарринга своего деда. В какой-то момент боец сбил пенсионера с ног, навалился на него и провёл болевой приём, сломав тому руку.

Иван испугался и вызвал скорую помощь. Сказал, что нанёс старику «всего» восемь ударов. Медики увезли деда в больницу, где тот через некоторое время скончался. На любителя рукопашных схваток завели уголовное дело по статье «Умышленное причинение вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего».

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На следующий день после свадьбы стала вдовой: в Новой Москве молодого жениха и его брата убили во время торжества
29 ноября 2024, 17:29

Свадебное фото Раду и Кристины (Фото: соцсети)

21 января 2021 года Кристина стала воплощением счастья. Говорят, её глаза буквально сияли от радости. Она наконец встретила мужчину своей мечты: заботливого, сильного и надёжного. Накануне молодожены устроили роскошное свадебное торжество в загородном клубе, пригласив на праздник всех родных и друзей. Всё было, как полагается: они разрезали свадебный торт, танцевали до поздней ночи, а в небо взлетали яркие фейерверки. Но уже спустя сутки после свадьбы молодая девушка стала вдовой. Подробности о трагедии расскажет «Радио 1».

Нашла мужа мёртвым


На второй день после торжества молодожёны сняли коттедж, в который пригласили только самых близких.

«И вот одна семейная пара с ребенком начала вдруг собираться домой. Кристина пошла их провожать, радостная, даже ребеночка на руки взяла, открывант дверь, а на улице в снегу лежит ее муж Раду. И рядом его старший брат Филипп», — рассказал один из гостей свадьбы.
Оба были мертвы: ранение в грудь. Из-за громкой музыки выстрелов никто не услышал. Так, уже на следующий день после свадьбы Кристина потеряла своего возлюбленного.

На место происшествия сразу же вызвали полицию. Посмотрев записи с камер наблюдения, стало ясно, что убийца всё это время был совсем рядом.


Фото: istockphoto / nixki

Отношения Кристины и Раду


Знакомство Кристины и Раду произошло летом 2020 года. Они встретились на вечеринке у общих друзей. На тот момент ему было 34 года, а ей 31. С той самой встречи у них и начались отношения. Друзья пары рассказали, что Кристина рядом с новым молодым человеком вся расцвела, ведь за её спиной две неудачные попытки серьёзных отношений.

Сам Раду Кординяну родился в Молдове, но 15 лет назад переехал в Россию вслед за старшим братом Филиппом.

Сначала он подрабатывал на стройках в Калуге, а потом женился. У супругов родилось двое детей. Там же, в Калуге, парень получил российское гражданство и открыл фирму, торгующую стройматериалами.

В итоге Раду и его первая жена расстались после нескольких попыток наладить отношения. Однако он продолжал заботиться о детях и поддерживать их материально.

Мужчина переехал ближе к своему брату и купил своей бывшей жене и детям квартиру в Троицке.

Последний раз мужчина виделся со своими детьми за несколько дней до своей свадьбы, которая стала для него роковой. По словам друзей, Раду подарил невесте салон красоты в Новой Москве. Там же достраивал дом для их будущей семьи.

«Странно это»: тело пропавшей 18-летней студентки из Подмосковья нашли в лесу, на что указала неожиданная улика
«Странно это»: тело пропавшей 18-летней студентки из Подмосковья нашли в лесу, на что указала неожиданная улика


Ссора на свадьбе


Последняя видеозапись с Раду Кординяну была сделана накануне его трагической гибели. В супермаркете рядом с коттеджем он с компанией покупали продукты. С ним был давний друг Кристины Владимир Девятаев. Именно он вместе с женой и дочкой так внезапно собрался покинуть свадьбу на второй день.

Говорят, что с Девятаевым ещё в день свадьбы начали происходить странные вещи. Он приехал со своей семьёй, но почему-то сильно нервничал и в итоге поссорился со старшим братом жениха: ему не понравилось, что тот говорил не на русском языке, а на молдавском.

В итоге между Филиппом и Владимиром завязалась драка.

Фото: istockphoto / wernerimages

По словам очевидцев, Раду вышел на улицу вслед за Девятаевым. Затем к ним присоединился Филипп.

Благодаря камерам видеонаблюдения, установленным на территории клуба, стало известно о том, что происходило на улице: жених пытался успокоить Девятаева и успокоить конфликтующих.

Позже к коттеджу приехал чёрный внедорожник, водитель которого передал Девятаеву пистолет.

Филипп умер на месте, а его младший брат спустя несколько минут.

Братья убийцы


Позже выяснилось, что за рулём той машины был старший брат Владимира Алексей. На допросе они утверждали, что были уверены, что пистолет был травматический, а не боевой. Братьев отправили под арест.

Вскоре выяснилось ещё кое-что интересное и важное. Девятаевы — сыновья депутата из Новой Москвы. 58-летняя бизнесвумен Анна Девятаева является членом Совета депутатов поселения Новофёдоровское в Новой Москве.

О детях Анны Ивановны жители Яковлевского отзываются положительно. У женщины, помимо сыновей Владимира и Алексея, есть дочь Елена, которая работает певицей в различных московских театрах, и младший сын Вячеслав (имя изменено), который ещё учится в школе.

Однако вскоре нашлась соседка, которая была не такого хорошего мнения о семействе. Она рассказал историю про убитую местную девушку. Одним из обвиняемых по тому делу был как раз Алексей Девятаев. Якобы он был за рулём машины, в которую насильно поместили убитую.

Примечательно, что оба инцидента связаны с автомобилем. В случае убийства Галины Жуковой он просто отвёз её с другом за город. А когда были застрелены Филипп и Рада Кординяну, он принёс пистолет из дома своему младшему брату.

Однако мотивы Владимира Девятаева вызывают вопросы. Свидетели утверждают, что Владимир проявлял нервозность и раздражительность ещё в первый день свадьбы. Есть версия, что это связано с его возможными романтическими отношениями с Кристиной Раузовой, невестой Раду. Они вместе учились в школе и жили по соседству.

Похороны


Похороны Филиппа Кординяну прошли в Подольске, где он проживал с супругой и двумя дочерьми. Его похоронили рядом с дочерью, которая умерла в младенческом возрасте.

На следующий день в Новой Москве друзья и родственники проводили в последний путь Раду Кординяну.

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Взорвавшему дом из-за семейной ссоры жителю Ступина дали пожизненный срок
29 ноября 2024, 17:25

Фото: пресс-служба СКР

Жителя города Ступино Алексея Зарубина приговорили к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК России по Московской области.
Зарубин признан виновным в совершении общеопасным способом убийства шести человек, в том числе трёх детей, а также покушении на убийство четырёх человек и умышленном уничтожении чужого имущества.
«Следствие и суд установили, что в апреле 2022 года мужчина из-за частых семейных ссор решил убить супругу и своих детей, инсценировав взрыв бытового газа. Для этого он заткнул одеялом вентиляционный канал, а утром 11 апреля открыл четыре газовые конфорки, отсоединил гибкую подводку подачи газа к плите, и, укрывшись в туалете, воспламенил газовоздушную смесь», – говорится в сообщении.
В результате произошёл мощный взрыв, из-за которого обрушился подъезд многоэтажного жилого дома. Погибли шесть человек, в том числе, в том числе жена и двое детей осуждённого. Тяжёлые травмы получили ещё четверо жителей. Собственникам квартир был причинён серьёзный материальный ущерб.

Как отметили в ведомстве, сложность расследования заключалась в доказывании, а также в том, что Зарубин на всех этапах следствия выдвигал разные версии произошедшего.
«Следователь проверял и опровергал их, поскольку эти версии не находили подтверждения. В основу обвинения и приговора легли собранные доказательства и заключения порядка 40 экспертиз», – сказали в СКР.
В итоге Московский областной суд назначил Зарубину наказание в виде пожизненного лишения свободы.

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«Цензор»: Чиновника в киевском отеле застрелил военнослужащий ГУР Украины

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#взрыв бытового газа
#подмосковье
#московская область
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«Цензор»: Чиновника в киевском отеле застрелил военнослужащий ГУР Украины
29 ноября 2024, 16:20

Фото: istockphoto/Evgenii Palitsyn

Убийцей, который 23 ноября застрелил в киевском отеле Sky Loft 27-летнего заместителя начальника общественного благоустройства города Южное Одесской области Александра Каназирского, оказался 30-летний военнослужащий Главного управления разведки (ГУР) министерства обороны Украины Дмитрий Рашевский.
Кроме того, во время стрельбы он ранил 26-летнего инспектора общественного благоустройства города Южное и 45-летнего охранника гостиницы Владимира Васюру. Об этом сообщает украинское издание «Цензор» со ссылкой на источник.

Стрельба произошла в результате конфликта двух компаний мужчин, которые отдыхали на первом этаже отеля. Между ними вспыхнула потасовка, и Рашевский получил несколько ударов по голове, в результате которых потерял сознание. Придя в себя, он достал пистолет и начал стрелять. Затем мужчина выбросил оружие и скрылся, но позже сам сдался полиции.

За Рашевского вступилась группа его сослуживцев. Они записали видео в масках и с оружием, заявив, что Рашевский участвовал в боевых действиях и имеет государственные награды. Другая группа военнослужащих выстроилась около здания полиции и суда, но без оружия.

Сам Рашевский сейчас находится в больнице с сотрясением мозга под охраной. По данным журналистов, ранее он привлекался к уголовной ответственности и был связан с бизнесменом, известным в криминальных кругах. Следователей просят проверить, действительно ли он принимал участие в боевых действиях. Есть версия, что в холле гостиницы собиралась мафиозная группировка, действующая в порту города Южный под «крышей» управления по благоустройству.

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#мужчина
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Россиянка утонула во время наводнения в Таиланде
29 ноября 2024, 16:17

Фото: iStock/ Lemon_tm

Российская туристка утонула в Таиланде, на юге которого сейчас бушуют сильные наводнения, сообщил Телеграм-канал SHOT.
Погибшей Камилле Б. было 24 года. Девушка вместе с молодым человеком отдыхали на острове Самуи. На данный момент мужчина и очевидцы происшествия находятся в отделе полиции — там они дают показания. В море объявлен шторм, на пляже висят красные флаги. Предполагается, что погибшая девушка не обратила на это внимания и отправилась к камням, с них её смыло волной и унесло в море.

В провинции Паттани наблюдаются сильные наводнения. Она располагается недалеко от туристических районов. Нелёгкая ситуация складывается и в городе Хатъяй на юге Таиланда. Жителей Пхукета — основного курорта Таиланда — также призывают быть готовыми к экстренной ситуации.

Ранее неизвестные совершили два налета на ресторан русской кухни в Таиланде.

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#туристы
#инцидент
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В Стокгольме беспилотник сбросил краску на территорию российского посольства
29 ноября 2024, 15:50

Фото: istockphoto/agnormark

В ночь на 29 ноября над российским посольством в столице Швеции Стокгольме пролетел беспилотный летательный аппарат. С дрона на территорию дипломатического представительства РФ в скандинавской стране была сброшена краска.
Стокгольмская полиция попыталась обнаружить БПЛА при помощи вертолёта, однако усилия не увенчались успехом, сообщает ТАСС. По словам представителя пресс-службы столичной полиции, инцидент рассматривается как акт вандализма. На текущий момент подозреваемые в его совершении не установлены.

В российском посольстве отметили, что данный инцидент является далеко не первым, а конкретно — уже десятым с мая нынешнего года. Стоянка дипломатической миссии, её автомобили и другое имущество неоднократно подвергалось повреждениям. Посольство сообщало обо всех подобных инцидентах в полицию и информировало о них министерство иностранных дел Швеции, но виновные ни разу не были найдены.

Российские дипломаты отметили, что операторы неизвестного беспилотника не только нанесли ущерб иностранному представительству, но и грубо нарушили шведское законодательство об авиации и использовании воздушного пространства.

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#ущерб
#посольство
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Истязал и кормил стиральным порошком: отчим из Кузбасса полгода пытал 12-летнего пасынка, подробности
RT: разорвавший лицо пасынку мужчина из Кузбасса заставлял его есть порошок
29 ноября 2024, 15:44

Задержанный за истязание пасынка в Кемеровской области (Фото: СУ СК России по Кемеровской области)

В Кемеровской области арестован отчим, который жестоко издевался над 12-летним школьником. Он выгонял ребенка на холодную веранду и наносил побои, из-за которых лицо мальчика сильно повреждено. Подробности – в материале «Радио 1».

В Кузбассе мужчина полгода издевался над пасынком



В Прокопьевске Кемеровской области 26 ноября пропал 12-летний мальчик. Кирилл вышел из дома и не вернулся, а на следующий день не объявился снова. Его мать подала заявление о пропаже только спустя сутки. Начались поиски, в которых участвовали правоохранители, сотрудники МЧС и волонтеры. Были осмотрены заброшенные здания, лесопарки и даже колодец рядом с домом, но мальчика нигде не нашли. Опрос знакомых семьи также не дал результатов.

28 ноября мальчика нашли. Всё это время он прятался в магазине. На нем была та же одежда, в которой он вышел из дома — шапка, толстовка и жилетка, но без куртки. Ребенок рассказал, что сначала зашел в супермаркет, чтобы погреться, а затем остался на ночь. Он спрятался за коробками в молочном отделе и питался тем, что удавалось взять с прилавков.


Кирилл прятался от своего жестокого отчима


Оказалось, что 12-летний школьник сбежал из дома из-за жестокого обращения отчима. Новый муж матери Кирилла полгода «воспитывал» Кирилла своими методами – выгонял на ночь на холодную веранду и жестоко избивал. Бил так, что лицо мальчишки напоминает месиво. Порванную губу изверг пытался сшить сам. Отчима-изувера задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Истязание».

Позже суд удовлетворил запрос следствия о задержании подозреваемого и его содержании в следственном изоляторе до 27 января 2025 года.


Изнасиловал и бросил свиньям: кем оказался убийца 17-летней школьницы из Красноярска, последние минуты ее жизни
Изнасиловал и бросил свиньям: кем оказался убийца 17-летней школьницы из Красноярска, последние минуты ее жизни


Кормил стиральным порошком


Правоохранители выяснили, что отчим запрещал ребенку есть, и однажды, поймав его у холодильника, заставил мальчика раздеться и выставил на холодную веранду, запретив возвращаться в дом. За невыполненные домашние обязанности он сломал пасынку ногу железной кочергой. Кроме того, он заставлял ребенка есть стиральный порошок, а когда тот отказался, насильно кормил его, насыпая порошок в ладонь.

Мать была в курсе издевательств, но не предприняла никаких действий. Ребенок не ходил в школу около двух лет. Не выдержав постоянных унижений, он сбежал из дома.

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В Уфе арестован мужчина, связывавший и насиловавший 13-летнюю дочь сожительницы
29 ноября 2024, 15:13

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

В Уфе арестовали мужчину, которого 13-летняя дочь его сожительницы обвинила в сексуальном насилии. По словам девочки, перед этим мужчина связал её поясом.
В отношении уфимца возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, сообщает телеграм-канал «Сапа». На время расследования девочка помещена в приют для сирот. Ей назначен ряд экспертиз. Мужчину задержали.

Девочка рассказала, что в течение восьми лет жила у родственников, так как её мать отбывала наказание в местах лишения свободы. Когда женщина освободилась, ребёнок стал жить с ней и её 32-летним сожителем. По словам девочки, сначала отчим шутил с ней на интимные темы и называл себя извращенцем. Затем он и мать запретили ей общаться с друзьями, отобрали телефон и не выпускали гулять.

В августе этого года мужчина заявил, что недоволен её поведением и начал домогаться. В октябре он связал её поясом от халата и изнасиловал в противоестественной форме. Сказал, что не будет её трогать до января при условии, что она будет молчать о случившемся. Девочка рассказала обо всём матери, но та ей не поверила и пригрозила избиением.

Затем пострадавшая рассказала о случившемся социальному педагогу в школе. При этом мать школьницы утверждает, что та всё придумала, потому что они с сожителем отобрали у неё гаджеты и заставляют учиться. Расследование дела продолжается.

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