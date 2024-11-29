Петербуржец попытался изнасиловать вытряхивавшую коврик 18-летнюю девушку

Фото: iStock/ Serghei Turcanu
В Санкт-петербурге мужчина в состоянии алкогольного опьянения попытался надругаться над 18-летней девушкой, которая вытряхивала коврик у квартиры, проинформировал Телеграм-канал «Mash на Мойке».
Пьяный россиянин увидел девушку и хотел ворваться в жилище с отнюдь не благими намерениями. Он уже начал распускать руки, но петербурженка смогла его обхитрить. Она отвлекла незнакомца беседой и ей удалось выскочить на улицу. Там девушка прождала какое-то количество времени, а потом пошла в полицию.
Обидчика петербурженки начали разыскивать. На вид ему примерно 50 лет.
Ранее сообщалось, что двое мужчин из Воскресенска связали ремнями знакомую, избили ее, а потом один из них изнасиловал девушку.
Мужчины повалили потерпевшую на пол, связали руки и ноги ремнями и сильно избили. На этом они не остановились. Один из нападавших изнасиловал жертву. После этого девушке удалось уйти.
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Обидчика петербурженки начали разыскивать. На вид ему примерно 50 лет.
Ранее сообщалось, что двое мужчин из Воскресенска связали ремнями знакомую, избили ее, а потом один из них изнасиловал девушку.
Мужчины повалили потерпевшую на пол, связали руки и ноги ремнями и сильно избили. На этом они не остановились. Один из нападавших изнасиловал жертву. После этого девушке удалось уйти.
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Ольга Енгалычева