Mirror: в Испании дикие кабаны пробрались в торговый центр и напугали людей

Фото: iStock/ RnDmS
Дикие кабаны устроили хаос в торговом центре и напугали местных жителей на популярном курорте в Испании, сообщила газета Mirror.
На испанском курорте Коста-дель-Соль группа из девяти диких кабанов ворвалась в торговый центр. Такой инцидент вызвал панику среди посетителей. На видеозаписях, которые появились в Сети, видно, что животные свободно передвигаются по зданию, бегут к эскалатору и даже подходят к людям. Обеспокоенные родители быстро хватали детей из-за страха агрессии со стороны кабанов.
Уточнялось, что животные могли проникнуть в здание через дверь рядом с парковкой. Охранники здания смогли выдворить зверей, однако инцидент все же вызвал серьезное беспокойство. Это был не первый случай, когда дикие кабаны находились вблизи торгового центра. В декабре 2024 года их видели возле мусорных баков снаружи здания.
Читайте также:
Тигр растерзал женщину у границы заповедника
В Краснодаре бродячие псы покусали ребенка
Женщина с питбулем спустила пса на соседку и ее ребенка, зажав их в лифте
Уточнялось, что животные могли проникнуть в здание через дверь рядом с парковкой. Охранники здания смогли выдворить зверей, однако инцидент все же вызвал серьезное беспокойство. Это был не первый случай, когда дикие кабаны находились вблизи торгового центра. В декабре 2024 года их видели возле мусорных баков снаружи здания.
«Они здесь каждый день. Они даже появляются на детских площадках, и родителям приходится уводить детей, потому что это больше не безопасное место», — отметили местные жители.
Читайте также:
Тигр растерзал женщину у границы заповедника
В Краснодаре бродячие псы покусали ребенка
Женщина с питбулем спустила пса на соседку и ее ребенка, зажав их в лифте
Ольга Енгалычева