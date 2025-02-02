В Краснодаре бродячие псы покусали ребенка

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Бездомные собаки напали на 13-летнего мальчика, который возвращался из школы в поселке Российском в Краснодаре. О происшествии сообщило региональное управление СК России в Телеграм-канале.
Все случилось 31 января на пересечении улиц Рымникской и Куликова. Животные укусили несовершеннолетнего за руку. Мальчику помог прохожий, который отогнал собак.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае пьяный хозяин оставил своего привязанного коня без воды и еды на пустыре. Местные жители всячески стараются помочь животному, носят ему еду.
Мужчину из поселка городского типа Дунай зовут Аркадий. Местные жители поделились, что хозяин регулярно употребляет спиртное и забывает про свое животное.
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«По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по Краснодарскому краю было незамедлительно возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ)», – отмечалось в сообщении СК.
Ранее сообщалось, что в Приморском крае пьяный хозяин оставил своего привязанного коня без воды и еды на пустыре. Местные жители всячески стараются помочь животному, носят ему еду.
Мужчину из поселка городского типа Дунай зовут Аркадий. Местные жители поделились, что хозяин регулярно употребляет спиртное и забывает про свое животное.
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Ольга Енгалычева