Яхта с туристами загорелась в Геленджике
Яхта с туристами загорелась на пляже в Геленджике. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что все произошло в минувшую субботу. Яхта «Баунти», на которой катают туристов, находилась у понтонного причала на пляже «Сады морей». В ходе заправки топливо мгновенно выспыхнуло, и начался пожар.
Один из туристов получил серьёзные повреждения. Мужчину госпитализировали с ожогами 70% тела. В настоящее время он находится в реанимации в тяжёлом состоянии.
Капитан судна сбежал в места происшествия. Сейчас его разыскивают местные правоохранители.
Официальных комментариев от городской администрации, прокуратуры и правоохранительных органов пока не поступало.
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