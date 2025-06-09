Яхта с туристами загорелась в Геленджике

Фото: iStock/BogdanV

Яхта с туристами загорелась на пляже в Геленджике. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.



Отмечается, что все произошло в минувшую субботу. Яхта «Баунти», на которой катают туристов, находилась у понтонного причала на пляже «Сады морей». В ходе заправки топливо мгновенно выспыхнуло, и начался пожар.

Один из туристов получил серьёзные повреждения. Мужчину госпитализировали с ожогами 70% тела. В настоящее время он находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Капитан судна сбежал в места происшествия. Сейчас его разыскивают местные правоохранители.

Официальных комментариев от городской администрации, прокуратуры и правоохранительных органов пока не поступало.

Анастасия Чинкова

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