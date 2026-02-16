Мышь устроила переполох на борту летевшего в Испанию самолета
Пилотам пришлось изменить план полета после того, как пассажиры заметили на борту мышь. Об этом пишет портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).
Инцидент произошел 7 февраля на рейсе Scandinavian Airlines (SAS) SK-1583 из Стокгольма в испанскую Малагу. По данным издания, ее увидели в салоне Airbus A320neo в момент, когда самолет находился примерно на высоте 11 километров и пролетал над Бельгией.
Поскольку грызуны могут представлять угрозу безопасности — например, повредить проводку и другие элементы оборудования, — экипаж принял решение вернуться в Стокгольм, чтобы специалисты SAS провели полную проверку лайнера на базе авиакомпании. В результате самолет сделал трехчасовой круг и приземлился в аэропорту вылета. Борт вывели из эксплуатации до конца дня. Инженеры осмотрели его на наличие животного и возможных повреждений.
Любопытно, что меньше чем полтора года назад рейс SAS в Малагу уже разворачивали по схожей причине — из-за обнаруженной в салоне мыши. Тогда внимательность пассажиров также помогла предотвратить потенциальные риски.
