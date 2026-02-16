Мышь устроила переполох на борту летевшего в Испанию самолета

16 февраля 2026, 16:49

PYOK: летевший из Стокгольма в Испанию самолет вернулся в аэропорт из-за мыши

Фото: istockphoto/CreativeNature_nl

Пилотам пришлось изменить план полета после того, как пассажиры заметили на борту мышь. Об этом пишет портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).