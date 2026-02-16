Достижения.рф

Мышь устроила переполох на борту летевшего в Испанию самолета

PYOK: летевший из Стокгольма в Испанию самолет вернулся в аэропорт из-за мыши
Фото: istockphoto/CreativeNature_nl

Пилотам пришлось изменить план полета после того, как пассажиры заметили на борту мышь. Об этом пишет портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).



Инцидент произошел 7 февраля на рейсе Scandinavian Airlines (SAS) SK-1583 из Стокгольма в испанскую Малагу. По данным издания, ее увидели в салоне Airbus A320neo в момент, когда самолет находился примерно на высоте 11 километров и пролетал над Бельгией.

Поскольку грызуны могут представлять угрозу безопасности — например, повредить проводку и другие элементы оборудования, — экипаж принял решение вернуться в Стокгольм, чтобы специалисты SAS провели полную проверку лайнера на базе авиакомпании. В результате самолет сделал трехчасовой круг и приземлился в аэропорту вылета. Борт вывели из эксплуатации до конца дня. Инженеры осмотрели его на наличие животного и возможных повреждений.

Любопытно, что меньше чем полтора года назад рейс SAS в Малагу уже разворачивали по схожей причине — из-за обнаруженной в салоне мыши. Тогда внимательность пассажиров также помогла предотвратить потенциальные риски.

Никита Кротов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0