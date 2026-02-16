Российского фитнес-тренера посадили в тайскую тюрьму после жалобы не похудевшей ученицы

16 февраля 2026, 16:06

Mash: тренера из России посадили в тайскую тюрьму после жалобы его ученицы

Фото: iStock/AmnajKhetsamtip

Тренера по физподготовке из России посадили в тюрьму в Таиланде после жалобы ученицы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.