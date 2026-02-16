Достижения.рф

Российского фитнес-тренера посадили в тайскую тюрьму после жалобы не похудевшей ученицы

Фото: iStock/AmnajKhetsamtip

Тренера по физподготовке из России посадили в тюрьму в Таиланде после жалобы ученицы. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.



Михаил Б. работал в стране без официального разрешения. Сначала его задержали на острове Панган, а затем оштрафовали на 2,3 тысячи батов (примерно 5,7 тысяч рублей). Россиянин все оплатил и собирался вернуться на родину, однако его не отпустили.

По данным канала, возможной причиной ареста Михаила стала жалоба одной из подопечных. Женщина осталась недовольна его методикой — якобы тренировки за полторы недели результатов не принесли. После очередного занятия ученица накричала на тренера и пригрозила, что он «еще пожалеет».

Сейчас москвич находится в тюрьме на острове Самуи. Местные жители отмечают, что оттуда заключенных часто отправляют в иммиграционный центр в Бангкок.

Лидия Пономарева

