Российская восьмиклассница «репетировала» нападение на школу в популярной игре

16 февраля 2026, 16:41

Устроившая поджог в школе Красноярска моделировала нападение в Roblox

Фото: iStock/EKKAPHAN CHIMPALEE

Восьмиклассница, устроившая поджог в школе №153 Красноярска, готовилась к нападению в Roblox. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.