Российская восьмиклассница «репетировала» нападение на школу в популярной игре

Устроившая поджог в школе Красноярска моделировала нападение в Roblox
Фото: iStock/EKKAPHAN CHIMPALEE

Восьмиклассница, устроившая поджог в школе №153 Красноярска, готовилась к нападению в Roblox. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.



По его данным, 14-летняя Влада во внутриигровой переписке спрашивала, какие средства лучше использовать для более длительного горения. А в самой игре она несколько раз моделировала ситуацию, в которой нападала на свою школу и устраивала внутри поджог, называя это «манифестом». Не исключается, что к действиям девочку могли подстрекать украинские спецслужбы.

Напомним, инцидент произошел 6 февраля. Школьница ворвалась в здание, бросила горящую тряпку в один из классов и ударила молотком сверстников.

Лидия Пономарева

