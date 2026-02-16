Сбившего 11 человек таксиста отпустили домой

16 февраля 2026, 16:20

Сбившего 11 человек в Казани таксиста отпустили под домашний арест

Фото: iStock/AMilkin

Суд в Казани отправил под домашний арест водителя такси, который прошлой весной сбил 11 человек. Об этом сообщает ТАСС.