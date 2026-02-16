Сбившего 11 человек таксиста отпустили домой
Суд в Казани отправил под домашний арест водителя такси, который прошлой весной сбил 11 человек. Об этом сообщает ТАСС.
Суд обосновал свое решение тем, что 29-летний Евгений Крусев обвиняется в преступлениях небольшой и средней тяжести, и оснований для его содержания под стражей нет. Также назначена дополнительная судебно-медицинская экспертиза в отношении потерпевших. При этом в биоматериалах самого таксиста нашли следы амфетамина и марихуаны.
Напомним, авария произошла 10 марта 2025 года. Обвиняемый, пытаясь объехать маршрутный автобус, сбил выходивших из него пассажиров и врезался в остановку. Против него возбудили уголовное дело по нескольким статьям.
Ранее сообщалось, что в Ленинградской области наркокурьер сбил полицейского и пытался избавиться от «груза».
Читайте также: