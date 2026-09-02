«Мышца ушла к подмышке»: Роман Курцын раскрыл подробности травмы на съёмках

02 сентября 2026, 12:44

Роман Курцын получил полный отрыв бицепса на съёмках фильма «Не буди Лихо»

Роман Курцын (Фото: Instagram* @kurtsyn_roman)

Актёр Роман Курцын в беседе с kp.ru рассказал о травме, которую получил во время выполнения трюка на съёмках фильма «Не буди Лихо».





В августе у Романа случился полный отрыв левого бицепса. Сразу после инцидента артист не осознал серьёзности повреждения и продолжал тренировки. Позже Курцын обратился к медикам, когда заметил, что мышца сместилась в сторону подмышки.

«Врачи возвращали мышцу на место, прикрепили к кости. Делал трюк — и на ровном, казалось бы, месте всё случилось. Причём даже сначала не понял этого. Слышал хруст — и парни на площадке подумали, что у меня одежда порвалась», — поделился актёр.