«Мышца ушла к подмышке»: Роман Курцын раскрыл подробности травмы на съёмках
Роман Курцын получил полный отрыв бицепса на съёмках фильма «Не буди Лихо»
Актёр Роман Курцын в беседе с kp.ru рассказал о травме, которую получил во время выполнения трюка на съёмках фильма «Не буди Лихо».
В августе у Романа случился полный отрыв левого бицепса. Сразу после инцидента артист не осознал серьёзности повреждения и продолжал тренировки. Позже Курцын обратился к медикам, когда заметил, что мышца сместилась в сторону подмышки.
«Врачи возвращали мышцу на место, прикрепили к кости. Делал трюк — и на ровном, казалось бы, месте всё случилось. Причём даже сначала не понял этого. Слышал хруст — и парни на площадке подумали, что у меня одежда порвалась», — поделился актёр.Уже через два дня после операции Роман возобновил занятия в спортзале, избегая нагрузки на повреждённую руку. Он добавил, что впереди у него проект с конной акробатикой, и к его старту артист намерен восстановиться полностью.