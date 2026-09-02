«Будете обсуждать»: Никита Кологривый ответил на вопрос о своей личной жизни

02 сентября 2026, 02:34

Актёр Кологривый отказался раскрывать подробности личной жизни

Никита Кологривый (Фото: Telegram / @nik_kologrivyy)

На премьере сериала «Трудно быть богом» Никита Кологривый прокомментировал вопросы о личной жизни. Интерес к теме проявили журналисты издания Super.





Актёр не стал раскрывать статус своих отношений. Он подчеркнул, что не хочет лишать поклонников повода для обсуждений.



«Это нельзя вам сказать, иначе неинтересно будет вам, девчонкам, существовать рядом со мной. Тогда я все секреты раскрою, а так будете обсуждать», — пошутил артист, признав, что способен влюбиться.