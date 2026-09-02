«Будете обсуждать»: Никита Кологривый ответил на вопрос о своей личной жизни
Актёр Кологривый отказался раскрывать подробности личной жизни
На премьере сериала «Трудно быть богом» Никита Кологривый прокомментировал вопросы о личной жизни. Интерес к теме проявили журналисты издания Super.
Актёр не стал раскрывать статус своих отношений. Он подчеркнул, что не хочет лишать поклонников повода для обсуждений.
«Это нельзя вам сказать, иначе неинтересно будет вам, девчонкам, существовать рядом со мной. Тогда я все секреты раскрою, а так будете обсуждать», — пошутил артист, признав, что способен влюбиться.
Напомним, в конце августа появилась новость о том, что Кологривый, известный по роли в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», присоединился к труппе МХАТ имени Горького. Приглашение он получил от художественного руководителя театра Сергея Безрукова.
Кроме того, ранее актёр высказывался о роли ИИ в искусстве. Он заявил, что ни одна, даже самая совершенная нейросеть не сможет заменить настоящего артиста.