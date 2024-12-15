Мишустин создал рабочую группу для ликвидации последствий крушения танкеров

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По поручению президента РФ Владимира Путина, создана рабочая группа для координации работ по ликвидации последствий крушения танкеров в Черном море. Её создал глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин.
Рабочую группу возглавит вице-премьер Виталий Савельев. В ее состав вошли министр транспорта Роман Старовойт, глава Ространснадзора Виктор Басаргин, руководитель Росморречфлота Андрей Тарасенко, представители Минприроды, МЧС, администрации Краснодарского края.
В настоящее время спасательная операция ещё продолжается. Часть моряков уже поднята на борт кружащих вокруг буксиров, некоторые ещё остаются в воде. Одной из причин крушения танкеров специалисты называют то, что они изначально были речными судами, предназначенными лишь для редких выходов в прибрежные воды Чёрного моря. Судьба четверых моряков, находившихся в трюме одного из кораблей, пока остаётся неизвестной.
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Александр Бойцов