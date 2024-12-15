Судьба четверых моряков из трюма тонущего танкера пока неизвестна

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Спасатели пока не смогли найти четверых моряков, остававшихся в трюме в момент крушения в Керченском проливе. Корабли «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» получили повреждения во время шторма в Чёрном море.
В черноморских экстренных службах информационному агентству «Интерфакс» рассказали, что в момент катастрофы пропавшие члены экипажа находились в трюме либо в машинном отделении. Уже спасённые члены команды корабля выдвигают более пессимистичную версию. Они считают, что их товарищи погибли в тот момент, когда штормовые волны практически разрубили судно пополам.
В данный момент спасательная операция продолжается. Часть моряков уже поднята на борт кружащих вокруг буксиров, некоторые ещё остаются в воде.
Одной из причин крушения танкеров называется то, что они изначально были речными судами, предназначенными лишь для редких выходов в прибрежные воды Чёрного моря. Построенные в 1980 и 1984 году соответственно корабли могли просто не выдержать серьёзного морского шторма.
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В данный момент спасательная операция продолжается. Часть моряков уже поднята на борт кружащих вокруг буксиров, некоторые ещё остаются в воде.
Одной из причин крушения танкеров называется то, что они изначально были речными судами, предназначенными лишь для редких выходов в прибрежные воды Чёрного моря. Построенные в 1980 и 1984 году соответственно корабли могли просто не выдержать серьёзного морского шторма.
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Александр Бойцов