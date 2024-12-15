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Судьба четверых моряков из трюма тонущего танкера пока неизвестна

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Фото: istockphoto/EyeEm Mobile GmbH

Спасатели пока не смогли найти четверых моряков, остававшихся в трюме в момент крушения в Керченском проливе. Корабли «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» получили повреждения во время шторма в Чёрном море.
В черноморских экстренных службах информационному агентству «Интерфакс» рассказали, что в момент катастрофы пропавшие члены экипажа находились в трюме либо в машинном отделении. Уже спасённые члены команды корабля выдвигают более пессимистичную версию. Они считают, что их товарищи погибли в тот момент, когда штормовые волны практически разрубили судно пополам.

В данный момент спасательная операция продолжается. Часть моряков уже поднята на борт кружащих вокруг буксиров, некоторые ещё остаются в воде.



Одной из причин крушения танкеров называется то, что они изначально были речными судами, предназначенными лишь для редких выходов в прибрежные воды Чёрного моря. Построенные в 1980 и 1984 году соответственно корабли могли просто не выдержать серьёзного морского шторма.

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#операция
#судно
#аварии
#корабль
#чёрное море
СК РФ возбудил два уголовных дела из-за крушения танкеров в Керченском проливе
15 декабря 2024, 15:51

Фото: iStock/Photos by Painter

Следственный комитет России возбудил два уголовных дела после крушения танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в районе Керченского пролива. Об этом главное управление ведомства по Республике Крым написало в своём Telegram-канале.
Отмечается, что дела возбудили по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Однако после того, как появились сведения о первом погибшем одно из дел было переквалифицировано на более тяжкий состав – нарушение правил безопасности, повлекшие по неосторожности смерть человека.

Напомним, что в воскресенье потерпели крушение два танкера, перевозившие мазут. В общей сложности на их бортах находились 29 членов экипажа. Причиной произошедшего стали сильные штормовые волны, повредившие конструкцию судов.

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#керчь
#корабль
#крушение
#следственный комитет
#уголовное дело
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Названа возможная причина крушения танкеров в Керченском проливе
Возможной причиной крушения танкеров в Чёрном море является ошибка экипажа
15 декабря 2024, 15:32

Фото: istockphoto/SHansche

Стала известна одна из возможных причин крушения двух танкеров с нефтью в Керченском проливе Чёрного моря. Авария могла произойти по причине ошибочных действий экипажей судов «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» в сложных метеорологических условиях.
Об этом информационному агентству «Интерфакс» сообщил источник в службах морского поиска и спасения. Он пояснил, что в момент аварии море сильно штормило, что сильно осложнило навигацию.

«По предварительным данным, экипажи одного или обоих танкеров в таких условиях могли не справиться со стихией и допустить ошибки в управлении судном», — сказал инсайдер.

Он отметил, что избыточная штормовая нагрузка на корпуса танкеров, построенных с 1980 и 1984 годах, также будет рассматриваться как одна из версий. Изначально суда проектировались как речные танкеры для ограниченного выхода в прибрежные морские зоны в спокойную погоду. Шторм мог стать причиной чрезмерную нагрузки, которую корпуса танкеров не выдержали.

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#море
#аварии
#шторм
#чёрное море
#корабль
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Прокуратура проверяет обстоятельства крушения танкеров в Керченском проливе
15 декабря 2024, 15:05

Фото: istockphoto/MaYcaL

По факту крушения российских транспортных судов в Керченском проливе организована проверка. Её проводит управление Южной транспортной прокуратуры по городу Новороссийску.
Как сообщили в официальном телеграм-канале ведомства, будут тщательно расследованы и изучены случаи нарушений в сфере соблюдения правил безопасности мореплавания, которые привели к аварии танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». По результатам проверки будет принято решение о принятии мер прокурорского реагирования.

Представитель Южной транспортной прокуратуры Сергей Сафинов напомнил, что сегодня, 15 декабря, произошло крушение двух нефтеналивных судов. В настоящее время продолжаются спасательные работы. Четверо моряков, которые находились в трюме одного из кораблей, пока не найдены.

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Восемь членов экипажа спасли с терпящего бедствие танкера «Волгонефть 212»

Разлив нефтепродуктов произошёл из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе
#проверки
#аварии
#крушение
#прокуратура
#корабль
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МЧС сообщило о первом погибшем при крушении танкеров в Керченском проливе
МЧС: все 13 моряков эвакуированы с севшего на мель в Керченском проливе танкера
15 декабря 2024, 14:46

Фото: iStock/nightman1965

С потерпевшего крушение в Керченском проливе танкера «Волгонефть 212» эвакуированы все 13 членов экипажа, один человек погиб. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось, что из-за сильного шторма получили повреждения два нефтяных танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». На их борту находились 13 и 14 членов экипажа соответственно. На место прибыли вертолёты МЧС РФ и спасательные буксиры.

Известно, что один из кораблей сел на мель, а другой – лёг на дрейф. В результате их повреждения произошёл разлив мазута в Чёрное море. В настоящее время специалисты ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов. Эвакуация людей продолжается.

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Восемь членов экипажа спасли с терпящего бедствие танкера «Волгонефть 212»

В Керченском проливе терпит бедствие танкер «Волгонефть 212»
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Восемь членов экипажа спасли с терпящего бедствие танкера «Волгонефть 212»
15 декабря 2024, 14:18

Фото: iStock/studio-fi

Восемь членов экипажа потерпевшего крушение в Керченском проливе танкера «Волгонефть 212» подняты из воды. Спасение оставшихся пяти человек продолжается, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Ранее сообщалось, что грузовое судно «Волгонефть 212», перевозящее более четырёх тонн мазута, терпит бедствие в районе Керченского пролива. Позднее стало известно о танкере «Волгонефть 239» с 14 членами экипажа на борту, которое также подало сигнал бедствия. К ним отправили спасательные буксиры и два вертолёта МЧС России.

В настоящее время один из кораблей сел на мель, а второй – лёг на дрейф. Тажке произошёл разлив нефтепродуктов в Чёрное море.

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В Керченском проливе терпит бедствие танкер «Волгонефть 212»
#корабль
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#крушение
#керчь
#чёрное море
#нефть
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Разлив нефтепродуктов произошёл из-за крушения двух танкеров в Керченском проливе
15 декабря 2024, 13:54

Фото: iStock/dehooks

В Керченском проливе в результате крушения двух танкеров произошёл разлив нефтепродуктов. Об этом сообщили в пресс-службе Росморречфлота.
Отмечается, что в воскресенье потерпели крушение два танкера «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», суммарно перевозившие восемь тонн мазута. На борту кораблей находятся 13 и 14 членов экипажа соответственно. Причиной произошедшего стали сильные штормовые волны, повредившие судна.

В настоящее время ведётся спасательная операция. К танкерам направлены два буксира и два вертолёта МЧС России, производится эвакуация людей.

ФГБУ «Морспасслужба» и МЧС России принимают все необходимые меры для ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. Специалистами руководит оперативный штаб, организованный в Ростове-на-Дону на базе ФГБУ «Администрация морских портов Азовского моря».

Также сообщается, что один из кораблей сел на мель, а второй – лёг на дрейф.

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#нефть
#керчь
#чёрное море
#операция
#мчс
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#меры
#крушение
#корабль
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Ещё один танкер повреждён из-за шторма в Керченском проливе
15 декабря 2024, 13:23

Фото: iStock/Dikuch

Ещё один танкер «Волгонефть» получил повреждения из-за шторма в Керченском проливе. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на оперативные службы.
Ранее сообщалось, что в грузовое судно «Волгонефть 212» ударили волны, в результате чего корабль разломило пополам. На его борту находится 13 членов экипажа. К ним вылетел вертолёт Ми-8 МЧС России.

Позднее стало известно о танкере «Волгонефть 239», который также получил повреждения из-за шторма. На его борту находится 14 членов экипажа. Он, также как и первый, перевозит более четырёх тонн мазута.

В настоящее время сохраняется угроза разлива нефтепродуктов в Чёрное море.

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#керчь
#мчс
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#чёрное море
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Вертолёт Ми-8 МЧС вылетел к терпящему бедствие в Керченском проливе танкеру
15 декабря 2024, 13:05

Фото: iStock/camptoloma

Вертолёт Ми-8 МЧС России вылетел на помощь экипажу танкера, терпящего бедствие в Керченском проливе. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления ведомства по региону.
Напомним, что в настоящее время в районе пролива терпит бедствие танкер «Волгонефть 212», перевозящий четыре тонны мазута. На его борту находятся 13 членов экипажа. Причиной чрезвычайной ситуации стали штормовые волны, которые ударили по судну и разломили его пополам.

Также сообщается, что чуть позже аналогичная ситуация произошла с грузовым кораблём «Волгонефть 239». К нему следует спасательный катер, чтобы эвакуировать 14 членов экипажа.

В настоящее время уточняется информация о разливе нефтепродуктов с танкеров в Черное море.

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#мчс
#вертолёт
#керчь
#море
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В Керченском проливе терпит бедствие танкер «Волгонефть 212»
15 декабря 2024, 12:43

Фото: iStock/Photos by Painter

Танкер «Волгонефть 212» терпит бедствие в районе Керченского пролива. Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на данные экстренных служб.
Отмечается, что на борту судна находятся 13 членов экипажа. Танкер перевозит порядка четырёх тонн мазута.

Причиной бедствия стали штормовые волны, которые разломили судно пополам. Береговая охрана проводит операцию по спасению людей.

Интересно, что корабль был спущен на воду ровно 55 лет назад – 15 декабря 1969 году. Танкер построен на Волгоградском судостроительном заводе.

Также, по данным Telegram-канала SHOT, спустя час после того, как волны пробили судно «Волгонефть 212», по той же причине пострадал танкер «Волгонефть 239». В настоящее время к нему следует спасательный катер. На его борту также находится 13 членов экипажа.

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#корабль
#море
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