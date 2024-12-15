Потерпевшие крушение танкеры «Волгонефть» не должны работать зимой и выходить в море

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Нефтеналивные танкеры «Волгонефть» не предназначены для работы в зимнее время, также они должны ходить по рекам, а не морям. Об этом сообщил председатель отделения Общероссийского союза моряков по Ростовской области Леонид Глушак.
Ранее сообщалось, что в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера, перевозившие в общей сложности восемь тонн мазута. В результате повреждения судов сильными штормовыми волнами произошёл разлив нефтепродуктов. Один член экипажа из 29-ти погиб, остальных эвакуируют.
На борту кораблей могли отсутствовать гидрокостюмы, предположил Глушак в интервью «Известиям».
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Анастасия Чинкова