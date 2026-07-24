Миссюр признан виновным в двух убийствах, покушении на убийство семи человек и мошенничестве

24 июля 2026, 14:31

Балашихинского отравителя Артёма Миссюру приговорили к пожизненному заключению

Фото: Istock / Serhii Ivashchuk

Суд вынес пожизненный приговор Артёму Миссюре, которого называют балашихинским отравителем. Он признан виновным в убийстве двух человек, покушении на убийство ещё семи, а также мошенничестве. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.