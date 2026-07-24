Миссюр признан виновным в двух убийствах, покушении на убийство семи человек и мошенничестве
Суд вынес пожизненный приговор Артёму Миссюре, которого называют балашихинским отравителем. Он признан виновным в убийстве двух человек, покушении на убийство ещё семи, а также мошенничестве. Об этом сообщает связанный с силовыми структурами Telegram-канал.
По данным следствия, Миссюра травил родственников и знакомых смертельно опасным веществом, рассчитывая получить наследство и решить свои финансовые проблемы.
Кроме того, следствие установило, что, когда его девушка оказалась в больнице с тяжёлым отравлением, мужчина оформил на её имя два кредита на общую сумму более 500 тысяч рублей. Полученными деньгами он распорядился по своему усмотрению, что стало основанием для обвинения в мошенничестве.
Суд признал Миссюру виновным по всем эпизодам уголовного дела и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы.
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