В Москве мужчина избил пожилую мать и оставил её в подъезде

24 июля 2026, 14:13

79-летнюю женщину с черепно-мозговой травмой госпитализировали в Москве

Фото: Istock / Backiris

На Строгинском бульваре в Москве сотрудники Росгвардии обнаружили в подъезде жилого дома 79-летнюю женщину с травмами. Пенсионерка находилась в крови и сообщила, что её избил собственный сын. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».