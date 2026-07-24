В Москве мужчина избил пожилую мать и оставил её в подъезде
На Строгинском бульваре в Москве сотрудники Росгвардии обнаружили в подъезде жилого дома 79-летнюю женщину с травмами. Пенсионерка находилась в крови и сообщила, что её избил собственный сын. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
По предварительным данным, после конфликта 51-летний мужчина оставил мать в подъезде, а сам поднялся в квартиру. Прибывшие на место правоохранители задержали его. Сообщается, что в момент происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения.
Пострадавшую доставили в больницу, где у неё диагностировали черепно-мозговую травму. В настоящее время её жизни оказывают необходимую медицинскую помощь.
Задержанного доставили в отдел полиции. По факту произошедшего проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства инцидента.
Читайте также: