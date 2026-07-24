У мужчины пошла пена изо рта после того, как он более 10 раз сдал кровь
У жителя Китая пошла пена изо рта после многократной сдачи плазмы в качестве донора. Об этом информирует издание Sohu.com.
Инцидент случился в городе Хуочжоу провинции Шаньси. Мужчина посетил пункт забора крови, после чего у него пошла пена изо рта и затем он впал в бредовое состояние. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.
По словам его семьи, он сдавал плазму около 15 раз, примерно раз в две недели. За каждую сдачу местный житель получал небольшое денежное вознаграждение.
После того как история стала известна общественности, местное управление здравоохранения организовало рабочую группу для проведения проверки. Представители ведомства заявили, что в случае выявления нарушений медицинское учреждение будет привлечено к ответственности в соответствии с законодательством.
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