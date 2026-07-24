У мужчины пошла пена изо рта после того, как он более 10 раз сдал кровь

24 июля 2026, 12:26

В Китае мужчина сдавал кровь, пока у него не пошла пена изо рта

Фото: iStock/SeventyFour

У жителя Китая пошла пена изо рта после многократной сдачи плазмы в качестве донора. Об этом информирует издание Sohu.com.