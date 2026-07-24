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Признанный врачами мертвым младенец зашевелился в мешке для трупов

В Бразилии младенец подал признаки жизни в похоронном бюро
Фото: iStock/CristiNistor

Директор похоронного бюро Регина Селия Пашоал заметила движение месячного ребенка внутри мешка для умерших. Она открыла его и услышала звуки, похожие на попытки дышать. Об этом сообщает Terra.



Остановка сердца и дыхания произошла в день, когда ребенку исполнился месяц. Врачи пытались реанимировать младенца в течение 45 минут, после чего констатировали смерть. Некоторое время ребенок находился в отделении интенсивной терапии: медики оформляли необходимые документы, а родители прощались с ним. Спустя несколько часов сотрудники доставили младенца в похоронное бюро.

После обнаружения признаков жизни ребенка вновь осмотрели специалисты и вернули в реанимацию. Там ему продолжают оказывать медицинскую помощь.

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Дарья Осипова

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