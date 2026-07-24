Признанный врачами мертвым младенец зашевелился в мешке для трупов
Директор похоронного бюро Регина Селия Пашоал заметила движение месячного ребенка внутри мешка для умерших. Она открыла его и услышала звуки, похожие на попытки дышать. Об этом сообщает Terra.
Остановка сердца и дыхания произошла в день, когда ребенку исполнился месяц. Врачи пытались реанимировать младенца в течение 45 минут, после чего констатировали смерть. Некоторое время ребенок находился в отделении интенсивной терапии: медики оформляли необходимые документы, а родители прощались с ним. Спустя несколько часов сотрудники доставили младенца в похоронное бюро.
После обнаружения признаков жизни ребенка вновь осмотрели специалисты и вернули в реанимацию. Там ему продолжают оказывать медицинскую помощь.
Ранее стало известно, что в Зеленодольске легковой Chevrolet врезался в дерево на высокой скорости и загорелся. В машине находились семь подростков, шестеро из них погибли на месте.
До этого в баварском городе Регенсбурге мужчина с ножом ворвался в помещение банка, напал на сотрудника и взял в заложники нескольких человек.
Читайте также: