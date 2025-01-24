Мистика: Москвичи находят во дворе цинковые гробы

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На востоке Москвы, в районе Люблино, жители Ставропольской улицы ежедневно обнаруживают цинковые и деревянные гробы во дворе у помойки. По словам москвичей, гробы появляются там в течение двух месяцев, их убирают, но утром находят новые.
Некоторые жители решили выяснить причину мистификации, стали дежурить по очереди возле мусорной площадки, но не обнаружили ничего подозрительного.
Телеграм-канал SHOT выяснил: в двух километрах от двора находится ритуальный салон. Жители не могли предположить, что сотрудники решат утилизировать свои гробы подобным образом.
Сотрудники ритуального салона уверяют, что не имеют отношения к гробам во дворе на Ставропольской. Однако сравнение маркировки на ящиках во дворе агентства и на мусорной площадке на Ставропольской говорит об обратном. В настоящее время москвичи решают, подавать ли им коллективную жалобу на гробовщиков.
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Телеграм-канал SHOT выяснил: в двух километрах от двора находится ритуальный салон. Жители не могли предположить, что сотрудники решат утилизировать свои гробы подобным образом.
Сотрудники ритуального салона уверяют, что не имеют отношения к гробам во дворе на Ставропольской. Однако сравнение маркировки на ящиках во дворе агентства и на мусорной площадке на Ставропольской говорит об обратном. В настоящее время москвичи решают, подавать ли им коллективную жалобу на гробовщиков.
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Александр Бойцов