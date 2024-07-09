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В Перми ритуальная компания хотела выбросить тело бойца СВО на улицу

09 июля 2024, 10:37
Фото: istockphoto / kzenon

Фото: istockphoto / kzenon

Жительница Перми рассказала, что ритуальная компания угрожала выбросить тело бойца, участвовавшего в специальной военной операции (СВО), на улицу.
В Перми жена бойца, награждённого орденом Мужества за участие в специальной военной операции на Украине, столкнулась с бесчеловечным отношением со стороны ритуальной компании.

Россиянка узнала о гибели своего супруга Михаила, когда его тело уже доставили в частную ритуальную компанию. Ей сообщили, что тело поместили в холодильник, но по приезде она увидела, что гробы лежат на улице под палящим солнцем. Более того, когда она заявила о намерении заключить договор с другой ритуальной компанией, ей начали поступать звонки от военкомов с угрозами и оскорблениями.



«С этого частного холодильника привезли тело моего мужа, оставили прямо на улице и уехали. Гроб был не запакован, части тела даже были видны. Когда мы приехали на кладбище, перед нами закрыли шлагбаумы и сказали, что нас нет в списках и что нас не пропустят», — рассказала женщина.

По факту произошедшего были поданы заявления в прокуратуру и Следственный комитет.

Ранее семье не вернувшегося участника СВО пришлось своими силами везти его тело из Ульяновска в Чувашию для захоронения. По их словам, чиновники не нашли автомобиль для перевозки.

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#чиновники
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Обвиняемый в расправе над скейтером в Москве раскрыл мотив своего преступления
Демин рассказал, что убил скейтера Балишанского в Москве из-за неприязни
09 июля 2024, 10:38

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

Личная неприязнь стала мотивом для расправы над скейтером в Москве. Об этом изданию «Лента.ру» сообщила столичная прокуратура. Речь идет о 34-летнем Андрее Демине, несколько раз выстрелившем 6 июня в Константина Балишанского.
В рамках допроса обвиняемый рассказал, что знал потерпевшего и решил расправиться с ним из-за неприязни. Демину предъявили обвинение в незаконном обороте оружия, а также в посягательстве на жизнь полицейского.

Скоро суд изберет ему меру пресечения. Кроме того, следователи назначат обвиняемому психолого-психиатрическую экспертизу.

Ранее сообщалось, что медики перевели фигуранта из реанимации в нейрохирургию. Он оказался в больнице, получив огнестрельные ранения при перестрелке с полицией, 6 июня.

Демин сбежал, выпустив пять пуль в Балишанского, однако правоохранители нашли его и хотели задержать. Демин же активно сопротивлялся.

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#криминал
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#стрельба
#новости
#полиция
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В Запорожской области в ДТП с микроавтобусом погибли пять человек
09 июля 2024, 10:21

Фото: istockphoto / gorodenkoff

В результате ДТП на железнодорожном переезде в Запорожской области погибли пять человек.
На железнодорожном переезде произошло ДТП с участием микроавтобуса. Пять человек погибли, двое получили травмы и были госпитализированы. Об этом сообщил глава администрации Мелитопольского муниципального округа Андрей Сигута в своём Telegram-канале.

«На трассе Москва — Симферополь ехал микроавтобус из Михайловки в Крым. В автобусе находились люди, которые направлялись на операцию, а также сопровождающие. Всего в автобусе было семь человек, пятеро из которых погибли», — сообщил Сигута.

Он добавил, что двоих пострадавших госпитализировали в Мелитопольскую областную больницу.

Сейчас проводится проверка по факту дорожно-транспортного происшествия.

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Поезд переехал десятилетнюю девочку на глазах у отца в Краснодарском крае
09 июля 2024, 10:19

Фото: iStock/denisgo

В Краснодарском крае на станции «Полтавская» поезд переехал ребенка прямо на глазах у отца. Об этом пишет Telegram-канал Kub Mash.
Согласно сообщению, мужчина с дочерью переходили пути в неположенном месте. Машинист приближающегося поезда подавал звуковые сигналы и пытался затормозить состав. Однако наезда избежать не удалось. Десятилетняя школьница погибла на месте на глазах у отца.

Полиция начала проверку по факту происшествия.

Ранее казанский школьник оказался на рельсах в метро. Все случилось между станциями Аметьево и Горки. Один из машинистов рассказал диспетчеру, что во время движения почувствовал удар. Позже по этому отрезку пути проехал еще один состав. Через некоторое время на рельсах нашли семиклассника.


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#удар
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Болельщикам не дали развернуть флаг «Эспаньолы» на матче по футболу в Петербурге
09 июля 2024, 09:42

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Сотрудница Российского футбольного союза (РФС) и питерского «Зенита» не позволила болельщикам развернуть баннер с символикой добровольческой бригады «Эспаньола», которая принимает участие в боевых действиях в зоне спецоперации. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: военкоры русской весны».
«Сотрудница Российского футбольного союза (РФС) и питерского «Зенита» мешала болельщикам демонстрировать баннер с символикой добровольческой бригады «Эспаньола», воюющей у Часов Яра, на соревнованиях по пляжному футболу», — пишут военкоры.

При этом уточняется, что конфликт произошел в Петербурге 7 июля во время матча чемпионата России между «Кристаллом» и столичным «Спартаком».

Девушка не разрешила болельщикам разместить на трибуне баннер «Эспаньолы». Она пояснила запрет тем, что подобная символика не согласована с организаторами матча, а потом и вовсе заявила, что подразделение связано с украинскими «нацистами».

Теперь командование «Эспаньолы» планирует направить в РФС и «Зенит» официальные письма с требованием провести проверку правомерности действий девушки.

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Полицейские задержали мужа и жену, забравших у пенсионера 900 тыс. рублей
09 июля 2024, 09:14

Фото: РИА Новости/Сергей Аверин

Сотрудники уголовного розыска задержали супружескую пару москвичей, подозреваемых в пособничестве телефонным мошенникам, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«В полицию заявил 86-летний житель города Электросталь. Он рассказал, что неизвестный позвонил ему, представился сотрудником полиции и рассказал, что внук пенсионера стал виновником серьёзной дорожной аварии. И чтобы спасти молодого человека от уголовной ответственности, нужны деньги. Пенсионер поверил и отдал мошенникам все свои сбережения — 900 тысяч рублей», — говорится в сообщении.
Потерпевший также рассказал, что передал сумку с деньгами мужчине и женщине. Полицейские сумели отследить путь курьеров и задержали их по месту проживания в Москве. Задержанные муж и жена рассказали, что нашли работу в одном из мессенджеров. В из обязанности входило забирать деньги и переводить их на указанные работодателем счета. Себе они оставляли определённый процент от перечисленных сумм.

Против задержанных завели уголовное дело по статье «Мошенничество».

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#полиция
#мвд московской области
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Житель Красноярского края получил 19 лет колонии за убийство шестилетней девочки
09 июля 2024, 08:53

Фото: istockphoto/Elena Horrmann

Красноярский краевой суд приговорил жителя деревни Тагара Кежемского района к 19 годам колонии строгого режима. Он признан виновным в убийстве шестилетней девочки.
Как уточнили в региональной прокуратуре, 59-летний мужчина обвинялся в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетней, заведомо для виновного находящейся в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью). Кроме срока заключения, к которому убийцу приговорил суд, он должен будет выплатить два миллиона рублей в качестве возмещения морального вреда.

Убийство произошло в сентябре 2023 года в квартире мужчины. В гостях у него была соседка со своей малолетней дочерью. Взрослые распивали алкоголь. В какой-то момент девочка закапризничала и стала проситься домой. Когда женщина с дочерью стали собираться уходить, хозяин квартиры разозлился на ребёнка, схватил девочку за волосы, повалил и начал наносить ей удары обухом топора. Мать пыталась защитить дочку, но пострадала и сама. Девочка скончалась в машине скорой помощи по дороге в больницу.

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#девочка
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31 госпитализирован, 1 в реанимации: В лагере Тувы массово отравились дети
09 июля 2024, 08:29

Фото: iStock/Suzi Media Production

В детском оздоровительном лагере Тувы отравились более 30 воспитанников, об этом сообщает Thelegram-канал «SHOT Проверка».
По информации СМИ, дети отравились в летнем лагере «Чагытай» Тандинского района.

После закрытия смены 31 ребёнок в возрасте от 10 до 17 лет оказался в больнице. Сейчас пациенты находятся в состоянии лëгкой и средней степени тяжести, один ребёнок — в реанимации.

В настоящий момент точная природа массового отравления устанавливается, для этого у всех пострадавших взяли анализы.

Отмечается, что проверку по факту произошедшего инициировали Следственный комитет и Министерство здравоохранения.

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#отравление
#лагерь
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#реанимация
#следственный комитет
#минздрав рф
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Аэропорты Астрахани и Волгограда закрыты на фоне опасности атаки БПЛА
09 июля 2024, 08:18

Фото: iStock/Sitikka

Временные ограничения введены в аэропортах Астрахани и Волгограда из-за угрозы атаки БПЛА, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, воздушные гавани этих аэропортов временно не принимают рейсы как на прилёт, так и на вылет.

В ночь на 9 июля Вооружённые силы Украины нанесли очередной массовый удар по мирным российским регионам. В Минобороны сообщили, что три БПЛА были уничтожены над территорией Белгородской области, семь БПЛА над территорией Курской области, два БПЛА над территорией Воронежской области, 21 БПЛА над территорией Ростовской области и пять БПЛА над территорией Астраханской области.

В Волгоградской области беспилотники рухнули на территории НПЗ и хлебозавода, после чего там вспыхнули крупные пожары.

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#беспилотник
#аэропорт
#волгоградская область
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Занимались сексом в машине: В США учительница английского совратила школьника
09 июля 2024, 07:54

Фото: iStock/fotoember

Учительницу английского языка из США судят за неоднократный секс с учеником, об этом сообщает издание The New York Post.
По информации СМИ, всё произошло в городе Уолл, округа Монмут. 36-летнюю учительницу арестовали 3 июля.

По версии следствия, педагог на протяжении нескольких месяцев занималась сексом со своим 18-летним учеником, причём один из половых актов произошёл в автомобиле школьника. Женщина также присылала подростку свои обнажённые фотографии и вела с ним переписки интимного характера.

В настоящий момент подозреваемая находится в тюрьме, ей предъявили обвинения по трём уголовным статьям.

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#тюрьма
#учитель
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