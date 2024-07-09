В Перми ритуальная компания хотела выбросить тело бойца СВО на улицу

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Жительница Перми рассказала, что ритуальная компания угрожала выбросить тело бойца, участвовавшего в специальной военной операции (СВО), на улицу.
В Перми жена бойца, награждённого орденом Мужества за участие в специальной военной операции на Украине, столкнулась с бесчеловечным отношением со стороны ритуальной компании.
Россиянка узнала о гибели своего супруга Михаила, когда его тело уже доставили в частную ритуальную компанию. Ей сообщили, что тело поместили в холодильник, но по приезде она увидела, что гробы лежат на улице под палящим солнцем. Более того, когда она заявила о намерении заключить договор с другой ритуальной компанией, ей начали поступать звонки от военкомов с угрозами и оскорблениями.
По факту произошедшего были поданы заявления в прокуратуру и Следственный комитет.
Ранее семье не вернувшегося участника СВО пришлось своими силами везти его тело из Ульяновска в Чувашию для захоронения. По их словам, чиновники не нашли автомобиль для перевозки.
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Россиянка узнала о гибели своего супруга Михаила, когда его тело уже доставили в частную ритуальную компанию. Ей сообщили, что тело поместили в холодильник, но по приезде она увидела, что гробы лежат на улице под палящим солнцем. Более того, когда она заявила о намерении заключить договор с другой ритуальной компанией, ей начали поступать звонки от военкомов с угрозами и оскорблениями.
«С этого частного холодильника привезли тело моего мужа, оставили прямо на улице и уехали. Гроб был не запакован, части тела даже были видны. Когда мы приехали на кладбище, перед нами закрыли шлагбаумы и сказали, что нас нет в списках и что нас не пропустят», — рассказала женщина.
По факту произошедшего были поданы заявления в прокуратуру и Следственный комитет.
Ранее семье не вернувшегося участника СВО пришлось своими силами везти его тело из Ульяновска в Чувашию для захоронения. По их словам, чиновники не нашли автомобиль для перевозки.
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Мира Полтева