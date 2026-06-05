Митинг в Брюсселе перерос в массовые беспорядки
На центральном вокзале Брюсселя состоялся масштабный протест против сокращения финансирования образования, собравший сотни студентов и преподавателей. Изначально мирная акция вскоре переросла в столкновения с правоохранительными органами.
По информации издания De Standaard, ситуация быстро вышла из‑под контроля: участники митинга начали запускать фейерверки, поджигать самокаты, а также разрушать городскую инфраструктуру. В результате беспорядков полиция задержала около десяти человек.
Причиной массовых выступлений стал анонсированный властями план по урезанию расходов на образование на 300 млн евро. Помимо этого, правительство намерено повысить стоимость обучения на 35% и увеличить рабочую нагрузку на преподавателей без соответствующей доплаты.
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