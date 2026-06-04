Пост с окровавленным Сталиным и пентаграммой обошелся уральцу в 45 тысяч рублей

04 июня 2026, 22:04

В Свердловской области уральца оштрафовали за пост с окровавленным Сталиным

Фото: istockphoto/bruev

В Свердловской области суд признал 19-летнего местного жителя виновным по статье о реабилитации нацизма. Поводом послужил пост в Telegram-канале, опубликованный 10 мая 2025 года, сообщили «Ленте.ру» в судебной пресс-службе региона.