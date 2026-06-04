Пост с окровавленным Сталиным и пентаграммой обошелся уральцу в 45 тысяч рублей
В Свердловской области суд признал 19-летнего местного жителя виновным по статье о реабилитации нацизма. Поводом послужил пост в Telegram-канале, опубликованный 10 мая 2025 года, сообщили «Ленте.ру» в судебной пресс-службе региона.
Молодой человек разместил изображение Иосифа Сталина в окровавленной одежде на фоне пентаграммы. Публикация сопровождалась текстом, принижающим значение Дня Победы. Проведенная экспертиза выявила в материале лингвистические и психологические признаки демонстрации негативного отношения к дню воинской славы.
Суд назначил нарушителю штраф в размере 50 тысяч рублей. С учетом срока, проведенного под стражей, сумму снизили до 45 тысяч рублей. Кроме того, осужденному запретили заниматься администрированием сайтов и каналов сроком на два с половиной года.
Ранее женщину обвинили в реабилитации нацизма после комментария в интернете о Дне Победы. Публикации датированы 2022 и 2023 годами.
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