Собака вцепилась в руль, устроила ДТП и убила 82-летнюю пенсионерку
В американском штате Миннесота, недалеко от города Розо, 82-летняя Барбара Ли Велберг погибла в результате лобового столкновения. Об этом сообщает People.
По данным издания, 43-летняя Шауна Рэй Доккен, управлявшая встречным автомобилем, объяснила аварию тем, что её собака вцепилась в руль, потянувшись за лакомством. Женщина не смогла восстановить контроль над машиной.
От удара автомобиль пожилой женщины перевернулся, она скончалась на месте. Прибывшим полицейским Доккен заявила, что инцидент спровоцировало неожиданное поведение питомца. В отношении выжившей автомобилистки выдвинули обвинения в непредумышленном убийстве с использованием машины, а также в управлении транспортом в состоянии опьянения.
Ранее ДТП с экскаватором в Карелии унесло жизнь мурманчанки. Трагедия произошла на трассе «Долматово — Няндома — Каргополь — Пудож».
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