Мытищинские росгвардейцы задержали похитителей товаров с маркетплейсов

Подмосковные росгвардейцы задержали в Мытищах подозреваемых в серии мошенничеств. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.
«Сотрудники ОМОН «Пересвет» вместе с полицейскими задержали в Мытищах четверых выходцев с Украины, которые подозреваются в хищении товаров с использованием уязвимости в приложении маркетплейса. Криминальную схему разработали двое мужчин и две женщины. На сайте виртуального магазина они создали несколько личных кабинетов вымышленных людей для заказа дорогостоящей техники», – говорится в сообщении.Зная, что между доставкой товара и загрузкой информации об этом проходит некоторое время, аферисты после получения посылки сразу отменяли покупку и получали обратно внесённую предоплату.
«Незаконно полученный товар подозреваемые сбывали. Ущерб от действий злоумышленников составил более 9 млн рублей», – добавили в подмосковной Росгвардии.Предполагаемых преступников задержали по местам проживания. В ходе обысков у них обнаружили часть похищенной техники.
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Лора Луганская