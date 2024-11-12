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В Подмосковье директор школы искусств избила преподавательницу на глазах у детей

Фото: istockphoto/Aleksandra Selivanova

Фото: istockphoto/Aleksandra Selivanova

В подмосковном городе Лобня директор местной школы искусств напала на молодую преподавательницу. В коридоре учебного заведения прямо на глазах у детей она схватила девушку за волосы и протащила вдоль стены.


Причиной конфликта стал отказ молодого педагога брать дополнительные уроки бесплатно и выполнять различные поручения руководства, которые не зафиксированы в трудовом договоре, сообщает телеграм-канал Mash. Возмущённая отказом, директор, к слову, городской депутат и глава комиссии по культуре, предложила преподавательнице написать заявление на увольнение по собственному желанию. Когда та отказалась, руководительница школы искусств решила продемонстрировать уже искусства боевые и перешла к рукоприкладству.

Девушка сняла побои и написала заявление в полицию. Родители учеников школы узнали о происшествии и подумывают о том, чтобы написать коллективное заявление в областное министерство культуры с просьбой снять зарвавшегося директора с должности.

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#лобня
Стало известно, сколько людей погибло в результате наезда авто на пешеходов в Чжухае
При наезде машины на пешеходов в китайском Чжухае погибли 35 человек, 43 ранены
12 ноября 2024, 15:53

Yoyochow23

В китайском городе Чжухай водитель внедорожника наехал на группу людей, занимавшихся спортом в местном спортивном центре. В результате наезда погибли 35 человек. Об этом информирует РИА Новости.
Инцидент произошел около 19:48 по местному времени. Водитель, 62-летний Фань, въехал на автомобиле в спортивное заведение и стал наезжать на людей, находившихся на территории. Полиция оперативно отреагировала и задержала мужчину, который пытался скрыться с места происшествия.

При задержании Фань нанес себе увечья ножом и впал в кому. В настоящее время он находится в больнице, у правоохранительных органов нет возможности допросить его. Предварительное расследование указывает на то, что причиной его действий могло стать недовольство результатами раздела имущества после развода.

На водителя возбуждено уголовное дело, следствие продолжается. Президент Китая Си Цзиньпин распорядился о строгом наказании для Фаня, назвав его преступником, и призвал к максимальным усилиям для спасения 43 раненых и оказания помощи пострадавшим и их семьям.

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#уголовное водитель
#инцидент
#происшествия
#расследование
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Назвали «‎проклятой украинкой» и призвали уехать из РФ: Пенсионерку травят сотрудники УК
В Черногорске УК призвала пенсионерку с украинской фамилией покинуть Россию
12 ноября 2024, 15:32

Фото: istockphoto/Tero Vesalainen

В Черногорске пенсионерка, пожаловавшаяся на некачественное обслуживание со стороны управляющей компании, стала жертвой травли из-за своей украинской фамилии. Об этом пишет издание Daily Storm.
Проблема началась, когда женщина обратила внимание на яму во дворе своего дома, образовавшуюся летом над овощехранилищем. После того как ее обращения в УК остались без ответа, пенсионерка решила привлечь местных журналистов. Публикации в СМИ вызвали негативную реакцию со стороны сотрудников управляющей компании.

Под дверью квартиры пенсионерки были оставлены чужие экскременты. При попытке выяснить происхождение этого акта вандализма, женщина столкнулась с оскорблениями от работников УК, которые назвали ее «украинкой проклятой» и призвали «убраться» из России.

Женщина действительно родилась во Львовской области, но переехала в Россию еще в 70-х годах и с тех пор живет в Сибири. Реакция местных властей последовала незамедлительно. Мэр Черногорска Василий Белоногов пообещал подключить полицию к расследованию инцидента и указал на необходимость поставить на место обидчиков.

«У меня в администрации третья часть ну точно с хохляцкими фамилиями. Грицаенко. Луферчик. Тоже непонятно, какая фамилия: то ли еврей, то ли хохол. Но это же ничего не значит. Все обрусели давно», — заявил градоначальник.

Ранее стало известно, что в Новосибирске 13 бродячих собак напали на мужчину и откусили ему кусок ноги. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#пенсионерка
#ук
#обращения
#мэр
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В аэропорту Гонконга автобус сломал крыло самолёта
12 ноября 2024, 14:58

Фото: istockphoto/Chalabala

В аэропорту китайского города Гонконг самолёт задел крыло самолёта Boeing 737 Max, готовившегося к взлёту, и повредил его. В результате рейс был отложен на семь часов.
Подробности происшествия сообщает китайское издание South China Morning Post. Самолёт авиакомпании Shandong Airlines готовился к вылету в город Цзинань. Водитель автобуса, на котором пассажиров привозят к трапу, проявил неосторожность и, сдавая назад, задел правую законцовку крыла.

«Крыло было сломано. Нам пришлось ждать ремонта днем, а починили его только в полночь. Вы бы осмелились сесть в этот самолет?» — написал в соцсетях один из участников рейса.

Уточняется, что из-за поломки вылет рейса был отложен на семь часов. Самолёт вылетел только после тщательной проверки. В авиакомпании сообщили, что в момент столкновения пассажиров на борту не было и никто не пострадал.

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#аэропорт
#автобус
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В Челябинской области участника СВО избили и оставили умирать
12 ноября 2024, 14:31

Фото: istockphoto / globalmoments

В Челябинской области участник специальной военной операции умер после драки. Мужчина почти сутки пролежал без какой-либо помощи, сообщает «74.ру».
В посёлке Полетаево 4 ноября произошла драка между 50-летним Валерием, отцом шестерых детей и участником спецоперации, и его 36-летним знакомым, который и спровоцировал драку и набросился на многодетного отца. Родственники нашли Валерия только через несколько часов. Мужчину сильно избили и оставили одного в заброшенном доме.

В результате бойца госпитализировали, но через пять дней он скончался в больнице.

Мужчина ушел на СВО в начале 2023 года, чтобы решить финансовые вопросы. По возвращении из зоны боевых действ начал злоупотреблять алкоголем.
«Он был очень хорошим человеком, и братом был хорошим, и отцом. А после СВО он просто не справился с собой. Пытались что-то получить от государства как семья участника СВО, но их везде отпинывали. Какой-то круговорот, он начал пить», — рассказала сестра Валерия.
Подозреваемый был задержан и арестован. Ему предъявлено обвинение в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем за собой смерть. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

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#подмосковье
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#сво
#военные
#убийство
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Студентов, не вставших на воинский учёт, не пустили в РЭУ им. Плеханова
12 ноября 2024, 14:21

Фото: iStock/IgorTravkin

Студентов, которые не встали на воинский учет, не пустили в РЭУ им. Плеханова. Об этом пишет Shot.
По данным издания, несколько молодых людей не смогли попасть на пары в университет. Их пропуска не сработали, и охрана запрещает им войти внутрь. По словам одного из студентов, у него потребовали принести справку из военкомата в доказательство того, что он состоит на воинском учете. Однако даже после этого молодого человека в здание не пустили.

С такой проблемой 12 ноября столкнулись первокурсники из других регионов, которые еще не успели прикрепиться к военкомату по месту новой регистрации.

Оказалось, что их заранее предупреждали о том, что не пустят на учебу в случае неявки в военный комиссариат.

Сейчас студентам выдали временные пропуска и пустили в учебное заведение, однако им еще предстоит решить вопросы с постановкой на воинский учет.

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#пропуска
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В Новосибирске 13 бродячих собак напали на мужчину и откусили ему кусок ноги
В Новосибирске 13 бродячих собак напали на мужчину
12 ноября 2024, 14:20

Фото: istockphoto.com/YuriyGreen

В Новосибирске 35-летний мужчина, работающий мусорщиком, стал жертвой нападения тринадцати бродячих собак. Об этом информирует Telegram-канал «‎ SHOT ПРОВЕРКА».
По данным канала, Алексею удалось избежать серьезных травм, однако одна из собак откусила ему кусок кожи на ноге. Инцидент произошел на улице Малыгина, когда мужчина вывозил отходы.

На крики пострадавшего о помощи откликнулся водитель, который смог отогнать агрессивных животных. Алексей был доставлен в ближайшую больницу, где ему оказали медицинскую помощь: рану обработали и зашили, также были сделаны необходимые уколы.

Жена пострадавшего сообщила, что жители Новосибирска неоднократно жаловались на опасность, связанную с бездомными собаками, но ситуация остается нерешенной. Местные жители требуют расширить сеть приютов для животных и усилить контроль за домашними питомцами. Они предлагают увеличить штрафы за жестокое обращение с животными и их выброс на улицу, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

В Екатеринбурге 15-летнюю школьницу нашли под окнами многоэтажного дома. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#инцидент
#мужчина
#опасность
#собаки
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В Екатеринбурге 15-летнюю школьницу нашли под окнами многоэтажного дома
12 ноября 2024, 13:56

Фото: istockphoto/vmargineanu

В Екатеринбурге 15-летнюю школьницу, подрабатывавшую официанткой, нашли мертвой под окнами многоэтажного дома на улице Ломоносова. Об этом информирует региональный портал Е1.ru.
Отмечается, что спасти жизнь девочке не удалось. По данным портала, мать школьницы узнала о случившемся от соседей. В день трагедии девочка вернулась домой после занятий и заперлась в своей комнате. Она была на хорошем счету у учителей и активно участвовала в волонтерских мероприятиях.

Соседи характеризуют семью как благополучную, девочку воспитывали мать и отчим. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов не комментируют ситуацию, однако оперативники уже начали допросы одноклассников несовершеннолетней для выяснения обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что под Всеволожском в Ленинградской области во время субботника обнаружили тело девушки в спортивной сумке, завёрнутое в леопардовую ткань. Оно пролежало там около года.

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#происшествия
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19-летний парень снял на видео интимную близость с 15-летней школьницей
12 ноября 2024, 13:42

Фото: istockphoto / Ake Ngiamsanguan

В Долгопрудном произошла интимная близость между 19-летним юношей и 15-летней школьницей. Молодой человек буквально заставил девочку пойти на это, сообщает РЕН ТВ.
Кроме того, парень не только принудил подростка к половому акту, но и специально снял порнографический компромат на школьницу. Все отснятые материалы он хранил в своём телефоне.

На сегодняшний день на молодого человека возбуждено уголовное дело. Он частично признал вину.

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#подросток
#уголовное насилие
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Экс-замдиректора центра для сирот Беляков изнасиловал двух воспитанников в туалете
В Петербурге экс-замдиректора центра для сирот Белякова задержали за педофилию
12 ноября 2024, 13:40

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

В Петербурге задержали бывшего замдиректора Центра содействия семейному воспитанию для детей-сирот Германа Белякова по подозрению в изнасиловании воспитанников в туалете и в кабинете центра. Об этом пишет Shot.
По данным издания, 57-летний несколько лет был заместителем директора по воспитательно-реабилитационной работе в Колпино. Выяснилось, что в 2023 году он изнасиловал двух несовершеннолетних воспитанников центра в туалете. Пострадавшие рассказали, что он им угрожал.

Первой жертвой Белякова стал 17-летний подросток-инвалид, его он изнасиловал сначала в туалете, а потом и в кабинете. Вторым пострадавшим ребенком стал 8-летний мальчик. Его педофил также изнасиловал в кабинете.

Когда об этом стало известно, Белякова сразу уволили. Накануне его задержали. Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время суд изберет для него меру пресечения. Извращенцу грозит наказание от 15 лет до пожизненного заключения.

При этом у Белякова есть жена и дочь.

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