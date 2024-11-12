В Подмосковье директор школы искусств избила преподавательницу на глазах у детей

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В подмосковном городе Лобня директор местной школы искусств напала на молодую преподавательницу. В коридоре учебного заведения прямо на глазах у детей она схватила девушку за волосы и протащила вдоль стены.
Причиной конфликта стал отказ молодого педагога брать дополнительные уроки бесплатно и выполнять различные поручения руководства, которые не зафиксированы в трудовом договоре, сообщает телеграм-канал Mash. Возмущённая отказом, директор, к слову, городской депутат и глава комиссии по культуре, предложила преподавательнице написать заявление на увольнение по собственному желанию. Когда та отказалась, руководительница школы искусств решила продемонстрировать уже искусства боевые и перешла к рукоприкладству.
Девушка сняла побои и написала заявление в полицию. Родители учеников школы узнали о происшествии и подумывают о том, чтобы написать коллективное заявление в областное министерство культуры с просьбой снять зарвавшегося директора с должности.
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Александр Бойцов