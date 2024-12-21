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Мытищинский рецидивист съел доказательства по делу прямо во время допроса, передает Telegram-канал «112».
Инцидент произошел в камере следственного кабинета в Подмосковье. Мамука Чхапелия протянул руку через решетку, взял документы уголовного дела и съел их. В настоящее время по этому факту проводится проверка.
Мужчина обвиняется в организации экстремистской деятельности. До этого он был неоднократно судим по различным статьям. В мае 2022 года он совершил убийство, а несколькими годами ранее отрезал себе кусок языка.
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