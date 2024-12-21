В Якутии ночной клуб чуть не сгорел из-за взрыва петарды

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Взрыв петарды спровоцировал серьезный пожар в одном из ночных клубов в Ленске. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Во время вечеринки, на которой были не менее 50 человек, в помещении начался пожар. Пламя распространилось на площади 15 квадратных метров, охватив стены и потолок.
Уточняется, что сначала никто из посетителей клуба не обратил на пожар никакого внимания. Люди продолжили веселиться, однако вскоре сотрудники заведения решили вывести гостей на улицу. Согласно предварительной информации, пострадавших нет.
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