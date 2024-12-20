«Будешь моей женой»: Девушка из Москвы рассказала о домогательствах мигранта на рабочем месте

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После опубликованной истории про Анастасию, которая записала видеообращение о том, что коллеги-мигранты ей предлагают групповой секс и грозят похитить в другую страну, в редакцию «Радио 1» стали приходить обращения от других девушек. Они тоже оказались жертвами угроз со стороны мигрантов.
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«Пару лет назад со мной приключилась не очень хорошая история. Я устроилась на работу в компанию "Бургер Рус" (ресторан быстрого питания "Бургер Кинг"). Придя на работу в первый день, я поняла, что коллектив состоит из граждан других государств, а русских очень мало. Через некоторое время, мой коллега — гражданин Узбекистана — начал настойчиво оказывать мне знаки внимания. Он ждал после работы у выхода, преследовал по пути домой. Угрожал словами: «Ты будешь моей второй женой, я увезу тебя, даже не сможешь сопротивляться!» — рассказала свою историю корреспонденту «Радио 1» обратившаяся Олеся.
Она добавила, что случай произошел в Северо-Восточном административном округе города Москвы — в районе метро «Бульвар Рокоссовского».
«Мне было так страшно, что я уже просила родных меня встречать… Несколько раз доходило до того, что он заходил в женскую раздевалку, когда я передавалась, приставал, пытался совершить акт насилия. И когда в очередной раз на мои крики прибежал охранник заведения, мне предложили написать заявление в полицию. У меня были видеодоказательства поведения этого мигранта, были ссадины и синяки, доказывающие факт попытки изнасиловать, и с этим я пошла в полицию. Там приняли заявление и сказали ждать», — поделилась девушка.
По ее словам, спустя время мигранта уволили, и он уехал к себе на родину. А по факту ее заявления ничего не было предпринято.
«Но даже такому исходу я была рада, потому что могла теперь спокойно работать, без какого-либо страха. Многие мигранты, нам, русским девушкам, мешают спокойно жить, а уполномоченные органы не вмешиваются», —призналась корреспонденту «Радио 1» потерпевшая.
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