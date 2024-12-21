Пожилая женщина ​держала в машине труп своего знакомого

Троих россиян, прибывших авиарейсом Москва-Караганда, оштрафовали на 1,4 тыс. долларов и выдворили из Казахстана за то, что они не сообщили в положенный срок о наличии у них второго гражданства. Об этом сообщили в пресс-центре МВД Казахстана.