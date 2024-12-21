Пожилая женщина ​держала в машине труп своего знакомого

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В графстве Корнуолл, Великобритания, полицейские обнаружили в автомобиле останки 50-летнего мужчины на территории бизнес-центра. Убийц оказалось двое, одна из них — весьма пожилая дама.
Как сообщает The Sun, находка трупа привела к аресту двух женщин, которых подозревают в убийстве, сокрытии тела и препятствовании законному захоронению. Точное время смерти мужчины еще не установлено.
Одной из подозреваемых уже под 80 лет, другой около 50-ти. Труп в своей машине прятала старшая. Предположительно, обе являются знакомыми погибшего.
Обстоятельства преступления остаются неизвестными, но полиция продолжает расследование. Женщины находятся под стражей, и официальные комментарии пока минимальны.
Полиция уже сообщила семье убитого о его трагичной гибели.
На месте происшествия продолжают работать следственные группы. Больше информации обещают раскрыть после завершения оперативных действий.
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Одной из подозреваемых уже под 80 лет, другой около 50-ти. Труп в своей машине прятала старшая. Предположительно, обе являются знакомыми погибшего.
Обстоятельства преступления остаются неизвестными, но полиция продолжает расследование. Женщины находятся под стражей, и официальные комментарии пока минимальны.
Полиция уже сообщила семье убитого о его трагичной гибели.
На месте происшествия продолжают работать следственные группы. Больше информации обещают раскрыть после завершения оперативных действий.
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Мария Моисеева