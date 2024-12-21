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Пожилая женщина ​держала в машине труп своего знакомого

В ​Англии ​80-летнюю женщина арестовали за сокрытие останков мужчины в машине
Фото: iStock/photobac

Фото: iStock/photobac

В графстве Корнуолл, Великобритания, полицейские обнаружили в автомобиле останки 50-летнего мужчины на территории бизнес-центра. Убийц оказалось двое, одна из них — весьма пожилая дама.
Как сообщает The Sun, находка трупа привела к аресту двух женщин, которых подозревают в убийстве, сокрытии тела и препятствовании законному захоронению. Точное время смерти мужчины еще не установлено.

Одной из подозреваемых уже под 80 лет, другой около 50-ти. Труп в своей машине прятала старшая. Предположительно, обе являются знакомыми погибшего.



Обстоятельства преступления остаются неизвестными, но полиция продолжает расследование. Женщины находятся под стражей, и официальные комментарии пока минимальны.

Полиция уже сообщила семье убитого о его трагичной гибели.

На месте происшествия продолжают работать следственные группы. Больше информации обещают раскрыть после завершения оперативных действий.

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В Германии сообщили подробности о виновнике теракта в Магдебурге
Полиция Магдебурга заключила, что совершивший теракт действовал один
21 декабря 2024, 02:44

Фото: iStock/Rawf8

Правоохранительные органы Магдебурга сообщили, что мужчина, совершивший наезд на людей в городе, действовал в одиночку. Информация об этом была опубликована в социальной сети X. Также стали известны имя и место жительства преступника.
«Мужчину задержали сразу на месте и временно арестовали. В настоящее время мы предполагаем, что он был единственным преступником», — сообщила полиция в социальной сети Х.
Подозреваемый, по данным газеты Mitteldeutsche Zeitung, проживает и работает врачом в городе Бернбург, где в настоящий момент проводятся следственные мероприятия.

Как уточняет журнал Der Spiegel, мужчину зовут Талеб А., он родом из города Эль-Хуфуф в Саудовской Аравии. В Германию он приехал в марте 2006 года, а статус беженца получил в 2016 году. Подозреваемый является специалистом в области психиатрии и психотерапии. Ему 50 лет.

Следствие продолжается, правоохранители изучают возможные мотивы действий подозреваемого и его биографию.

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#полиция
#следствие
#мероприятия
#германия
#теракт
#фрг
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В Ленобласти мужчина поджёг канистру с бензином в банке, раздались взрывы
Поджог канистры в банкомате Ленобласти вызвал взрывы, пострадала женщина
21 декабря 2024, 01:45

Фото: iStock/grafoto

В посёлке Ульяновка Ленинградской области мужчина устроил поджог в отделении банка, что привело к взрывам и вызвало серьезную опасность. Одна женщина пострадала и сейчас находится в больнице.
По информации 78.ru, инцидент произошёл вечером в здании на Советском проспекте. Неизвестный поджег канистру с бензином, что вызвало взрыв двух банкоматов и пожар в помещении. Очевидцы задержали злоумышленника на месте и передали его полиции.

В результате происшествия пострадала 34-летняя женщина, у которой диагностировали сотрясение мозга и другие травмы. Она была доставлена в Тосненскую центральную районную больницу. По данным издания, пострадавшая до сих пор находится в больнице, но отказалась от комментариев.

Всего из здания были эвакуированы около 30 человек. Обстоятельства и мотивы поджога выясняются.

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#травмы
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Автомобиль наехал на толпу людей на рождественской ярмарке в Германии: что известно об инциденте
Видео наезда авто на посетителей ярмарки в Магдебурге выложили в сеть с подробностями
20 декабря 2024, 23:16

Фото: iStock/Ajax9

В городе Магдебург, Германия, автомобиль на скорости въехал в толпу посетителей рождественской ярмарки, вызвав трагические последствия. Камеры зафиксировали момент наезда: машина сбила десятки людей, некоторые из которых смогли подняться самостоятельно. Предварительно сообщается, что среди пострадавших нет граждан РФ. Виновник уже задержан.
Инцидент произошёл вечером на территории ярмарки. Инцидент произошёл вечером на территории ярмарки. Кадры наезда автомобиля на толпу выложили в Telegram-канале РИА Новости.



Официальные источники пока не подтверждают точное число погибших и пострадавших. Ранее портал T-Online сообщал о 11 погибших и 60 раненых, но позже удалил эту информацию.

По предварительным данным издания Welt, число пострадавших варьируется от 60 до 80 человек. Среди них есть погибшие, точное количество пока уточняется. Водитель автомобиля задержан.

Власти Саксонии-Анхальт рассматривают случившееся как преднамеренный теракт, предполагая, что машина была направлена на людей намеренно, пишет «Российская Газета». Сразу после происшествия территорию ярмарки закрыли, её обыскивают на предмет взрывчатки.

Как уточняет посольство России в Германии РИА Новости, среди пострадавших россиян на данный момент не выявлено. В связи с происшествием диппредставительство открыло горячую линию для соотечественников.

Местные спасательные службы продолжают работать на месте, выясняя обстоятельства трагедии. По последним данным газеты Welt, за рулем автомобиля был выходец из Саудовской Аравии 1974 года.

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В Красноярске студентка хотела сжечь банкомат и случайно загорелась
20 декабря 2024, 21:54

Фото: iStock/ Drazen Zigic

В Красноярске 19-летняя девушка во время поджога банкомата случайно загорелась сама, передал Телеграм-канал Baza.
Студентка педагогического университета Валерия Л. пришла в отделение банка на улице 60 лет Октября с канистрой бензина, она облила банкомат и совершила поджог. Получилось так, что девушка случайно облила себя бензином и тоже загорелась.

Леру смогли потушить, на данный момент её доставили в больницу с ожогами второй степени.

«По предварительным данным, девушка могла стать жертвой мошенников, так как во время своих противоправных действий разговаривала по телефону с неизвестными», — передали ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Красноярскому краю.

Иных пострадавших в ходе происшествия нет. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства инцидента.

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#поджог
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#банкоматы
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В Ростове-на-Дону следователи проверят мать, кормящую годовалую дочь фруктами
20 декабря 2024, 21:53

Фото: iStock/ Lordn

Следователи из Ростова-на-Дону проверят женщину, которая кормит своего годовалого ребёнка лишь фруктами. Известно, что она запрещала дочери пить воду, сообщил РЕН ТВ в Телеграм-канале.
«В ряде СМИ опубликована информация о том, что жительница г. Ростова-на-Дону кормит свою малолетнюю дочь только фруктами и запрещает ей пить воду», — обратили внимание авторы материала.

Ещё стало известно, что годовалая девочка вся жёлтая из-за «фруктовой» диеты. Из-за подобного рациона у ребёнка проявились высокая температура и симптомы «самоочищения организма». Следствие собирается провести проверку, после неё примут процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в 11-й детской государственной больнице Екатеринбурга юные пациенты отравились едой. Пострадали также и их родители. Дети, находившиеся в кардиологическом отделении медицинского учреждения, и их родители поужинали в больничной столовой макаронами. Через несколько часов все, кто принимал пищу, почувствовали себя плохо.

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Москвич взорвал неизвестный предмет в банке
В Москве задержали мужчину, взорвавшего в отделении банка неизвестный предмет
20 декабря 2024, 21:04

Фото: iStock/Drazen Zigic

Мужчина взорвал неизвестный предмет в отделении банка в районе Южное Тушино в Москве. Об этом оперативные службы сообщили в беседе с ТАСС.
Инцидент произошёл в банке по адресу бульвар Яна Райниса, дом 1. В районе восьми часов вечера в помещение зашёл мужчина, подошёл к банкоматам и взорвал неизвестный предмет. После произошедшего его оперативно задержали сотрудники службы безопасности банка. Все посетители успели оперативно эвакуироваться, никто не пострадал. После взрыва помещение оказалось сильно задымлено.

На место происшествия прибыли оперативные службы. Мотив поступка мужчины выясняется.

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*организация признана террористической и запрещена на территории России.
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#банк
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Судно с моряками из Сирии и Египта подало сигнал SOS в Керченском проливе
20 декабря 2024, 20:10

Фото: iStock/Dikuch

Судно Gam Express подало сигнал бедствия в Керченском проливе. Об этом сообщается в заявлении Южной транспортной прокуратуры.
Отмечается, что в настоящее время контролируется обеспечение безопасности мореплавания из-за подачи сигнала бедствия от судна, находящегося в районе порта «Кавказ». Экипаж запросил возможности зайти в порт.

Также ведомство осуществляет контроль за соблюдением прав членов экипажа. На его борту находится 16 моряков из Сирии и Египта.

В Российском профессиональном союзе моряков подчеркнули, что у экипажа отсутствуют продукты и запасы питьевой воды. Также стало известно, что работодатель последний раз выплачивал морякам зарплату в августе.

Судно ходит под флагом Гвинеи-Бесау. Долг по зарплате по международным правилам может повлечь арест корабля.

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#работодатель
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Трёх граждан России выдворили из Казахстана
20 декабря 2024, 19:48

Фото: iStock/Rainer Puster

Троих россиян, прибывших авиарейсом Москва-Караганда, оштрафовали на 1,4 тыс. долларов и выдворили из Казахстана за то, что они не сообщили в положенный срок о наличии у них второго гражданства. Об этом сообщили в пресс-центре МВД Казахстана.
Отмечается, что ими оказались 23, 40 и 48-летние граждане России. Решением суда они привлечены к различным административным наказаниям в виде штрафов и выдворению за пределы Казахстана с запретом на въезд в страну в течение пяти лет.

Ведомство сообщает, что пассажиров рейса привлекли к ответственности сотрудники транспортной полиции вместе с пограничниками Комитета нацбезопасности Казахстана.

По законодательству страны граждане республики не должны иметь второго гражданства. В случае его приобретения они обязаны уведомить власти в течение 30 дней.

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#казахстан
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#гражданство
#мвд
#политика
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Ущерб от мошенничества в Курской области составил свыше 800 млн рублей
20 декабря 2024, 18:57

Фото: iStock/Elena Chelysheva

Ущерб Курской области в результате мошенничества при строительстве фортификационных сооружений составил более 800 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
18 декабря по итогам проверки прокуратуры было возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса о мошенничестве в особо крупном размере по факту завышения должностными лицами сметной стоимости по госконтрактам на установку сооружений, повлекшего за собой причинение бюджету региона ущерба в размере свыше 800 миллионов рублей.

Ранее прокуратура Курской области поддержала ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении гендиректора АО «Корпорация развития Курской области», которого обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. В настоящее время он помещён в СИЗО.

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