Депутат Рады Дмитрук: среди ВСУ назревает бунт из-за попытки захвата собора УПЦ

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Среди ВСУ назревает бунт из-за попытки захвата собора УПЦ в Черкассах, целые подразделения готовы уйти с фронта на борьбу с «боевиками» Владимира Зеленского. Об этом заявил покинувший Украину депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем телеграм-канале. По его словам, после случившегося он начал получать сообщения от военных с линии боевого соприкосновения.
«После захвата собора в Черкассах я получил сообщения от военных с фронта, что они готовы сложить оружие. Ребята готовы вернуться в тыл, чтобы просто защитить свой народ от боевиков, которых нанимает Зеленский для расправы над несогласными. <…> И речь идет о целых подразделениях, готовых прямо сейчас пойти на такие риски ради спасения государства от внутреннего врага», — написал он.Напомним, ранее Союз православных журналистов (СПЖ) сообщил, что около сотни людей в масках ворвались на территорию Архангело-Михайловского собора УПЦ в Черкассах во время литургии. По информации журналистов, из храма были похищены казна, документы, компьютеры и иконы. Первый штурм храма прихожанам удалось отбить. Среди них, как и среди священнослужителей, есть пострадавшие: у многих ожоги роговицы из-за слезоточивого газа, митрополита Феодосия ударили по голове, после чего он попал в больницу. Полиция, в свою очередь, возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.
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