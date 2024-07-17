Митрополит Иларион назвал обвинения в домогательствах попыткой «состричь деньги»

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Бывший келейник (церковный слуга) Георгий Сузуки обвинил митрополита Будапештского и Венгерского Илариона в домогательствах, что российский священнослужитель охарактеризовал как попытку «состричь деньги». Об этом сообщает РБК. Митрополит отрицает все обвинения и готов ответить на них в суде.
Священнослужитель рассказал, что Сузуки решил стать его келейником после того, как он получил назначение на роль митрополита в Венгрии.
По словам Илариона, из-за этого напряжение между Сузуки и другими помощниками стало расти, а после и вовсе переросло в конфликт. Митрополит отметил, что, когда Вероника уехала, Георгий продолжил с ней общаться и создавалось ощущение, что она руководит его действиями, а сам келейник в это время начал записывать разговоры священнослужителя на скрытые устройства.
Иларион добавил, что, когда Георгий неожиданно уехал, его «мать» вышла на связь и заявила, что его бывший келейник собрал множество материалов о священнослужителе и может их опубликовать, после чего митрополита начали шантажировать. В свою очередь Георгий заявлял о домогательствах со стороны Илариона.
Митрополит Иларион также подчеркнул, что отрицает обвинения и готов ответить на них в суде.
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«Однако потом к нам стала наведываться Вероника Сузуки, называвшая себя его матерью (на самом деле она ему не мать, но это выяснилось лишь после их отъезда). Осенью 2023 года она приехала на семь недель. Она требовала оплачивать ее расходы, под разными предлогами вымогала деньги — не напрямую, а через «сына». А он все свое время проводил с ней, обязанности свои переставал исполнять», – пояснил митрополит.
По словам Илариона, из-за этого напряжение между Сузуки и другими помощниками стало расти, а после и вовсе переросло в конфликт. Митрополит отметил, что, когда Вероника уехала, Георгий продолжил с ней общаться и создавалось ощущение, что она руководит его действиями, а сам келейник в это время начал записывать разговоры священнослужителя на скрытые устройства.
Иларион добавил, что, когда Георгий неожиданно уехал, его «мать» вышла на связь и заявила, что его бывший келейник собрал множество материалов о священнослужителе и может их опубликовать, после чего митрополита начали шантажировать. В свою очередь Георгий заявлял о домогательствах со стороны Илариона.
Митрополит Иларион также подчеркнул, что отрицает обвинения и готов ответить на них в суде.
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