Сбылось очередное пророчество Жириновского

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Еще одно предсказание основателя и первого председателя ЛДПР Владимира Жириновского о попытке убить Дональда Трампа сбылось. Видео выступления политика публикует Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
«Если Трамп что-нибудь не то будет делать, убьют как Джона Кеннеди. Вот случайно в каком-то штате какой-то сумасшедший взял и вбил», — говорит Владимир Вольфович.
Отмечается, что выступление было снято 8 лет назад в Государственной Думе.
Вечером 13 июля во время предвыборного митинга в штате Пенсильвания было совершено покушение на Дональда Трампа, в результате которого он получил ранение в ухо. На жизнь кандидата в президенты США покушался 20-летний Томас Мэтью Крукс. Стрелок был ликвидирован.
ФБР США не смогло установить мотивов стрелявшего в бывшего американского лидера Дональда Трампа. Сотрудники Федерального бюро расследований опросили более 100 человек. Однако смогли составить лишь обрывочный портрет нападавшего.
Олег Эйдельштейн, которого суд Москвы признал сыном Жириновского, заявил, что основатель партии ЛДПР Владимир Жириновский звонил ему в апреле 2022 года. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова